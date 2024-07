Il Milan non bada a spese: 140 milioni e sei acquisti per Fonseca

Entra nel vivo il mercato del Milan dopo l’arrivo in attacco di Morata: sei obiettivi per il ‘Diavolo’ per rinforzare la squadra del nuovo allenatore Fonseca

Il Milan non si fermerà ad Alvaro Morata, che dopo le vacanze da campione d’Europa con la Spagna si metterà nella seconda settimana di agosto a disposizione di Fonseca per l’inizio della nuova stagione.

La dirigenza di Via Aldo Rossi partirà questo pomeriggio insieme alla squadra per la tournée negli Stati Uniti, ma intanto continueranno le trattative sul mercato che prevedono rinforzi sia in difesa che in mediana oltre all’ingaggio già ufficializzato di Morata. Non è un mistero che per il pacchetto difensivo un obiettivo sensibile sia Pavlovic, con il Milan che sta cercando di avvicinarsi alle richieste del Salisburgo per il difensore che viene valutato circa 25 milioni di euro. Il ‘Diavolo’ proverà a chiudere presto per il nazionale serbo e intanto per la fascia della linea a quattro difensiva continua a corteggiare Emerson Royal, sul quale il Tottenham ha fissato intorno ai 25 milioni il prezzo di uscita.

Milan, da Pavlovic a Samardzic: entra nel vivo il mercato del ‘Diavolo’

A centrocampo sono invece due le priorità del Milan: Fofana e Samardzic, quest’ultimo corteggiato in passato da tutte le altre big.

Il Monaco, forte delle richieste anche dalla Premier e dalla Liga, ha alzato la valutazione del centrocampista francese a 35 milioni di euro, mentre il talento dell’Udinese cambierà maglia per non meno di 25 milioni. Per Samardzic il ‘Diavolo’ potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Adli e Pobega per abbassare la valutazione del serbo classe 2002. Sempre in mediana, inoltre, i dirigenti rossoneri restano alla finestra per Rabiot che ambisce però a un ingaggio a doppia cifra e un ricco bonus alla firma (circa 10 milioni richieste dalla mamma-agente). Infine per l’attacco, dopo Morata, c’è il pressing per Fullkrug che il Borussia Dortmund valuta 20 milioni di euro.

Una spesa complessiva insomma intorno ai 140 milioni di euro, compresa anche l’eventuale spesa per l’incentivo al parametro zero di lusso Rabiot.