In Italia solo Milan (o Juve): ma c’è un pericolo per Fofana | CM.IT

Fofana resta uno dei principali obiettivi per il centrocampo del Milan: la situazione e gli aggiornamenti sul nazionale francese del Monaco

Il Milan è a caccia di un centrocampista per il nuovo tecnico Fonseca e tra i nomi più gettonati c’è sicuramente quello di Youssouf Fofana.

Il nazionale francese piace da tempo alla dirigenza di Via Aldo Rossi ed è in uscita dal Monaco visto che non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2025. Un assist prezioso per il ‘Diavolo’ che può trattare a un prezzo più accessibile il cartellino del classe ‘99, in Serie A seguito con attenzione anche dalla Juventus. Fofana in Italia ha dato la disponibilità a Milan e Juventus, con i rossoneri però che al momento non hanno affondato il colpo per l’ex Strasburgo come raccolto da Calciomercato.it.

Il Milan ancora non affonda: gli scenari e il prezzo di Fofana

La Juve è attualmente più defilata dopo l’ingaggio del connazionale Khephren Thuram, ma continua a monitorare Fofana nel caso in cui Rabiot non accettasse l’offerta dei bianconeri per il nuovo contratto.

Sul centrocampista del Monaco occhio alle sirene e al pericolo rappresentato dalla Premier League, con i monegaschi che potrebbero accettare anche offerte intorno ai 15 milioni di euro considerando l’accordo in scadenza soltanto tra dodici mesi. Il Milan rimane comunque forte su Fofana, anche se finora Moncada e Furlani non hanno premuto sull’acceleratore per portarlo alla corte di Fonseca. Il 25enne nato a Parigi, attualmente impegnato con la nazionale di Deschamps agli Europei in Germania, nell’ultima stagione con la maglia del Monaco ha collezionato 35 presenze complessive con a referto 4 reti.