Inzaghi e le polemiche sul rigore: “Sarebbe troppo facile parlarne”

Terza sconfitta consecutiva per l’Inter, lo scudetto adesso è in serio pericolo: le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro in conferenza stampa

L’Inter non riesce a rialzarsi e cade anche contro la Roma in campionato. Squadra involuta, stanca e con poco mordente, con i nerazzurri che lasciano per strada tre punti pesanti nel duello scudetto con il Napoli.

Simone Inzaghi in conferenza stampa cerca di spiegare il nuovo crollo dell’Inter, che dopo lo svantaggio di Soulé non è riuscita a pungere dalle parti di Svilar: “Sul gol abbiamo pagato un rimpallo, però la Roma ha fatto un’ottima gara ed è una squadra che non perde da 18 partite. Abbiamo messo tutto quello che avevamo, i tifosi lo hanno capito e ci hanno sostenuto a fine partita. Questo però non toglie la sconfitta: è stata una brutta battuta d’arresto”, sottolinea con amarezza l’allenatore nerazzurro.

Sulle condizioni di Thuram e la stanchezza di un calendario senza soste: “Non lo so se Marcus recupera, oggi avevamo infortuni e squalifiche, però adesso è inutile parlare di quello che poteva essere. I ragazzi danno ogni volta l’anima e avranno sempre la mia riconoscenza“.

Inter-Roma, Inzaghi pensa subito alla Champions: “Nessuna paura del Barcellona”

Non c’è tempo però per avere rimpianti, la prossima settimana c’è l’impegno in Champions nella tana di un Barcellona fresco del trionfo in Coppa del Re contro il Real Madrid: “Adesso serve tutto, riposo e freschezza. Mercoledì affronteremo una grandissima squadra, lo faremo con tanto rispetto ma senza nessuna paura. Abbiamo meritato questa finale e di essere tra le prime quattro d’Europa. Guardiamo avanti con fiducia: abbiamo alzato noi l’asticella rispetto alle scorse stagioni”.

Infine sul controverso episodio nell’area della Roma e il contatto Ndicka-Bisseck: “Sarebbe troppo facile parlarne, come gli infortuni e i calendari. Ci siete voi per giudicare. Non ci porta niente“.