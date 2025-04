Thuram e il recupero per Barcellona: cosa filtra sulle condizioni del francese

L’attaccante nerazzurro, oggi assente contro la Roma, rimane in dubbio per l’andata della semifinale di Champions League in casa dei catalani

Malgrado l’ottimismo mostrato dal presidente Marotta nel pre partita di Inter-Roma, le condizioni di Marcus Thuram non fanno dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi.

L’attaccante francese non è disponibile neanche oggi nel match di campionato contro i giallorossi e la sua presenza per il primo round della semifinale di Champions League in casa del Barcellona al Montjuic rimane in forte dubbio. Il figlio d’arte negli ultimi giorni ha svolto un lavoro personalizzato lontano dal campo e solo nell’ultima seduta è tornato a correre sui campi di Appiano Gentile. Per il numero 9 nerazzurro saranno decisivi l’allenamento di domani e la rifinitura di martedì, prima della partenza della squadra campione d’Italia per la trasferta in Catalogna.

Inzaghi incrocia le dita e spera di recuperare Thuram almeno per la panchina per l’incrocio nella tana del Barça, intanto si affida all’esperto Arnautovic (dopo le bocciature per Taremi e Correa) al fianco di Lautaro Martinez per la gara odierna con la Roma. Oltre all’attaccante da valutare anche le condizioni del connazionale Pavard, uscito dopo pochi minuti del match contro i giallorossi di Ranieri.

🚌 #Inter – Applausi e cori per l’arrivo del pullman nerazzurro a San Siro, con la curva a caricare la squadra: “Inter rialzati e combatti” ⚫️🔵 #InterRoma 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Y3G9WRsLPR — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 27, 2025

I tifosi dell’Inter si stringono attorno alla squadra in questo momento difficile e decisivo della stagione dopo le due sconfitte contro Bologna e Milan, continuando a incitare Lautaro e compagni dalle tribune del Meazza dopo il vantaggio giallorosso firmato da Soulé. Anche all’arrivo del pullman il popolo nerazzurro ha voluto far sentire il proprio calore, con la curva a caricare Inzaghi e i giocatori: “Inter rialzati e combatti“.