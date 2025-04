Inter, subito un guaio con la Roma: caviglia ko e Barcellona a rischio

Simone Inzaghi perde un titolarissimo dopo appena 14 minuti nella sfida di San Siro contro la Roma: da valutare le condizioni in vista della Champions

Subito una tegola per l’Inter nei primi minuti del fondamentale match di campionato a San Siro contro la Roma di Ranieri.

Simone Inzaghi deve rinunciare dopo appena 14 minuti a Benjamin Pavard, vittima di un problema alla caviglia sinistra dopo un contrasto con il romanista Kone. L’ex Bayern Monaco è stato soccorso dai sanitari nerazzurri a bordocampo, mentre il tecnico piacentino si è avvicinato per chiedergli lo stato delle sue condizioni. Il difensore francese, seppur dolorante, ha stretto i denti e in un primo momento è rientrato in campo. Solo però per qualche istante perché dopo pochi secondi si è nuovamente accasciato a terra, chiamando il cambio alla panchina.

Inter-Roma, infortunio per Pavard: da valutare in vista della Champions

Inzaghi così è stato costretto a sostituire Pavard con Bisseck, in campo dopo aver effettuato un rapido riscaldamento.

Da verificare a questo punto la disponibilità del difensore francese anche per la trasferta di Champions League a Barcellona in programma mercoledì, con l’ex Bayern che dopo l’uscita dal terreno di gioco si è accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio sulla caviglia dolorante. In casa Inter, in vista della semifinale d’andata del Montjuic, da valutare inoltre le condizioni del connazionale Thuram, ancora assente oggi e in serio dubbio per l’incrocio nella tana del Barça.