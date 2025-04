Tra Thuram e i prossimi impegni, parla Marotta: “Solo una cosa da dire alla squadra”

Inter, parla il presidente nerazzurro poco prima della sfida contro la Roma: focus anche sui prossimi impegni e non solo

Per Inter e Roma una gara decisiva in quel di San Siro. I nerazzurri sono reduci da una pesante sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, la seconda consecutiva dopo il ko di Bologna a Pasqua. La Roma invece è reduce da 17 risultati utili consecutivi in campionato e punta a risalire in classifica con la speranza di qualificarsi in Champions League.

A tal proposito Beppe Marotta, presidente del club nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ della gara, ma anche dei prossimi impegni di campionato, oltre alle condizioni di Marcus Thuram, uno dei grandi assenti delle ultime uscite.

Stato d’animo: “Lo stato d’animo è quello di una squadra consapevole di recitare ruolo importante in un momento dove aspetto mentale gioca ruolo molto importante”.

Thuram: “Sta recuperando lentamente, sono molto ottimista, spero e sono molto convinto che ce la possa fare per mercoledì”.

Jair: “Ho avuto modo di vederlo, apprezzare le sue qualità e le emozioni che generava, è parte integrante di un Inter campione, fu autore di un gol fondamentale che consegnò la seconda Coppa dei Campioni della storia dell’Inter. Quella grande Inter ormai è rappresentata da pochi campioni, speriamo che possano durare tanto ancora”.

Ancora sullo stato d’animo: “La prima considerazione è che questi ragazzi e a questo allenatore non va rimproverato niente, ma va fatto complimenti per intensità della stagione e c’è solo da dire grazie, avremo difficoltà ma possiamo regalarci bellissime soddisfazioni, abbiamo consapevolezza di poter essere protagonisti, dobbiamo essere molto liberi di mente per portare a casa risultato positivo”.