Assalto a Fofana, da Rabiot a Bennacer: Ibra cambia pelle al Milan | CM.IT

Le ultime sul centrocampo del Milan, che può cambiare pelle. Tra cessioni e nuovi arrivi, ecco cosa sta succedendo in casa del Diavolo

L’attesa sta ormai per finire. Fra poche ore il calciomercato inizierà ufficialmente e tutti quei club, che fino a questo momento sono rimasti apparentemente a guardare, saranno chiamati a finalizzare i primi affari. Non ci sono più scuse. E’ ciò che si augura fortemente il tifoso del Milan, che ha dovuto fare i conti con un mese di giugno che non ha regalato alcuna gioia. Dalle parti di via Aldo Rossi, però, si respira estrema serenità, certi che i colpi attesi verranno messi a segno. Il programma della dirigenza rossonera, come più volte ripetuto, è chiaro e prevede l’acquisto di un centravanti, oltre che di un terzino destro, un centrale e un centrocampista.

Sono queste le priorità, ma è evidente che il Diavolo farà molto altro soprattutto se qualche calciatore dovesse fare le valigie. Zlatan Ibrahimovic ha ufficialmente blindato Leao, Maignan e Theo Hernandez e gli addii, dunque, potrebbero essere altri. La situazione Thiaw – dal primo luglio il Newcastle potrà operare liberamente – va ad esempio monitorata con estrema attenzione, ma è a centrocampo dove possono cambiare davvero parecchie cose. Oggi la certezza è rappresentata da Tiijani Reijnders, oltre che da Ruben Loftus-Cheek: gli altri calciatori, invece, possono far le valigie difronte alla giusta offerta.

Su Calciomercato.it in tempi non sospetti – lo scorso marzo – scrivevamo di un possibile addio di Ismael Bennacer. Su di lui ci sono gli occhi della Premier League, ma soprattutto dell’Arabia Saudita. Un mondo, quest’ultimo, che l’algerino appare destinato ad abbracciare se non in questa sessione di mercato nella prossima. E’ solo questione di tempo, ma se dovesse arrivare un’offerta da capogiro sia per il giocatore che per il Milan l’affare potrebbe concretizzarsi subito. L’ipotesi Bennacer in Arabia, per una quarantina di milioni, va dunque monitorata con estrema attenzione, così come il possibile addio di Tommaso Pobega, che ha una valutazione decisamente più bassa – sui 12-15 milioni – e che piace al Torino e alla Fiorentina. Non è da escludere poi che facciano le valigie Adli e Musah, che interessano in Ligue 1 e in Premier League.

Calciomercato Milan, da Fofana a Rabiot: il punto della situazione

E’ chiaro che non potranno partire tutti, ma il centrocampo del Milan potrebbe davvero cambiare pelle in questa lunga e calda estate. E’ evidente, dunque, che i colpi in mediano potrebbero essere due e non più uno. Il taccuino di Geoffrey Moncada, d’altronde, è pieno di nomi, ma in questo momento – come appreso da Calciomercato.it – sono soprattutto due i profili cerchiati in rosso, quello di Yousouff Fofana e Adrien Rabiot.

Due situazioni diverse, ma che vanno seguite attentamente. Il Milan è infatti pronto ad affondare per il giocatore del Monaco e i prossimi giorni possono essere quelli della svolta. Servono sui 20/25 milioni per chiudere l’affare (Il Diavolo spera di ottenere il sì a qualcosa meno). Fofana piace anche al Psg e ad alcuni club inglesi, ma al momento nessuno ha mosso passi concreti.

Per quanto riguarda il giocatore che sarà della Juve ancora per qualche ora, dalle parti di via Aldo Rossi invitano a tenere viva tale pista. Nonostante le richieste importanti del centrocampista e del suo entourage, il Diavolo si sente completamente in corsa per il suo acquisto. D’altronde piace tantissimo a Moncada, che ha avuto contatti con la madre di Rabiot, e anche a Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero, però, sta tenendo vivi i contatti anche con Wieffer. L’olandese non è un’ipotesi ancora tramontata. Resta sullo sfondo, invece, Hojbjerg, che non è considerata una prima scelta e che può tornare di moda più avanti, come Amrabat.