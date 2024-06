Milan-Newcastle asse caldo: dopo Tonali ecco il difensore | CM.IT

Milan e Newcastle potrebbero tornare a fare affari dopo il trasferimento di Sandro Tonali. I Magpies hanno bisogno di cedere, ma cercano anche un difensore

Una suggestione di calciomercato spesso può diventare una vera e propria trattativa. Nei giorni scorsi abbiamo scritto di un romantico ritorno di Sandro Tonali al Milan, in cambio di Fikayo Tomori. Un’idea che ha poi trovato conferma nelle parole di Tiziano Crudeli. Oggi rimane soltanto un’idea, che però fa sognare i tifosi. Un’idea che viene alimentata dalle ultime notizie che raccontano di un Milan a colloquio con il Newcastle. I due club si sono parlati – come è stato confermato a Calciomercato.it – e sono stati affrontati diversi argomenti: difficile che si sia parlato del centrocampista italiano, che per via della squalifica per il calcioscommesse non ha praticamente mai giocato, ma è certo che i Magpies hanno bisogno di vendere entro il 30 giugno.

Il periodo delle vacche grasse, d’altronde, è finito anche in Inghilterra e le squadre di Premier League – nessuna esclusa – devono fare i conti con i paletti del PSR (Profit and Sustainability Regulation). Serve cedere e pure in fretta, magari intavolando trattative con un club con cui i rapporti sono ottimi per fare plusvalenze. Allo stesso tempo il Newcastle ha voglia di sistemare il reparto difensivo, con l’innesto di un nuovo difensore. Non è un caso che i Magpies abbiano sondato il terreno con la Juventus per Federico Gatti, valutato 25-30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Tomori e Thiaw possibili addii: il Newcastle a caccia del difensore

Al Milan i centrali sono stati criticati dopo una stagione complicata, ma il valore di molti di loro non si discute ed è facile pensare che il Newcastle abbia chiesto informazione anche per i difensori del Diavolo. Nei giorni scorsi in Inghilterra hanno scritto tanto di Tomori, che il Milan valuta 40-50 milioni di euro, ma attenzione soprattutto a Malick Thiaw, che il Diavolo può far partire per qualcosa meno, sui 35 milioni di euro. Un profilo quello del tedesco certamente più gradito. Andrebbe chiaramente trovata la giusta pedina di scambio per far decollare la trattativa, ma c’è poco tempo. Più facile che se ne torni a parlare più avanti, dal primo luglio quando gli inglesi potranno far mercato più liberamente.

Al Newcastle, comunque, i giocatori buoni non mancano di certo. E’ emersa l’opportunità Kieran Trippier in rossonero, un profilo che per qualità il Diavolo non discute, ma che per età faticherebbe a far rientrare nei parametri di RedBird. Bisogna guardare dunque altrove. Sul taccuino del Milan c’è ancora Botman, ma con una sua cessione aumenterebbero i problemi al centro del Newcastle. Bruno Guimaraes sarebbe chiaramente il preferito, ma è impossibile, visti suoi costi ormai inaccessibili. Attenzione, dunque, ad altri nomi come Tino Livramento, o ai centrocampisti Sean Longstaff e Joe Willock. Oggi questi profili sono solo delle idee, ma dopo Tonali, Milan e Newcastle sono pronti davvero a tornare a fare affari.