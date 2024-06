Milan-Newcastle, asse caldo: Tomori in Premier con lo scambio

Può tornare a scaldarsi l’asse Milano-Newcastle, dopo l’affare che la scorsa estate ha portato in Premier League, Sandro Tonali

Fikayo Tomori può lasciare il Milan e fare ritorno in Premier League. Il centrale inglese, reduce da una stagione con diversi alti e bassi, sarebbe finito nel mirino del Newcastle, pronto ad investire su di lui. I Magpies – secondo quanto riportato da Football Insider – vorrebbe l’ex Chelsea per risolvere i problemi in difesa, dovuti ai tanti infortuni. Fikayo Tomori non dovrebbe, infatti, essere l’unico colpo: al fianco del giocatore, cresciuto sotto la guida di Stefano Pioli, poterebbe esserci Kelly, centrale che in passato è stato accostato con insistenza al Milan.

Il portale non scrive le cifre del possibile affare, ma il Diavolo non si priverà di Tomori per meno di 40 milioni di euro. Nei prossimi giorni capiremo se davvero l’asse Milano-Newcastle tornerà a scaldarsi, come successo lo scorso anno, quando i Magpies, con un vero e proprio blitz, acquistarono Sandro Tonali.

Calciomercato Milan, via Tomori: Tonali o Buongiorno per il Diavolo

Un addio mai digerito dai tifosi del Milan, che continuano ad essere legati al centrocampista italiano, nonostante i guai avuti con il calcioscommesse. Tifosi, che se ci fosse la possibilità, riabbraccerebbero ben volentieri il giocatore. Oggi un suo ritorno al Milan appare chiaramente impossibile, ma le vie del mercato sono davvero infinite e Tonali non ha mai nascosto di sognare di volere un giorno vestire nuovamente la maglia rossonera, che tanto ama.

E’ chiaro che se Tomori dovesse andare al Newcastle senza scambi, i soldi eventualmente incassati verrebbero utilizzati per acquistare un nuovo difensore. Di fatto ci sarebbe la possibilità di investire su quel Buongiorno che tanto piace al Milan e che ha una valutazione simile al centrale inglese.