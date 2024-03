Milan, Bennacer non è incedibile: Premier e Arabia osservano | CM.IT

Sarà un’estate calda quella che vivrà il Milan. Il club rossonero sarà chiamato ad acquistare un grande bomber, ma non solo: attenzioni puntate anche sul centrocampo

Sarà un calciomercato diverso quello della prossima estate per il Milan. Lo scorso anno il Diavolo è stato autore di una vera e propria rivoluzione; a giugno, invece, si puntellerà la rosa, con l’acquisto di un giocatore per reparto.

Le attenzioni principali in queste ore sono chiaramente rivolte sull’attacco, che perderà Olivier Giroud, ma anche nelle altre zone del campo qualcosa verrà fatta: d’altronde la difesa perderà Simon Kjaer, con il Milan sempre più propenso a lasciarlo andare a zero, ma anche a centrocampo arriverà un nuovo mediano, che possa completare il reparto.

Poi tutto dipenderà dalle possibili cessioni. In attesa della costruzione dello stadio e di una crescita ulteriore dei ricavi, ancora per qualche sessione di mercato assisteremo così al player trading anche in casa rossonera, nonostante i conti siano in ordine. Al Diavolo non c’è alcuna esigenza di vendere, ma difronte all’offerta giusta nessuno è incedibile e l’affare Sandro Tonali lo dimostra.

Nell’ultimo periodo si è parlato soprattutto di Maignan e Theo Hernández, ma Attenzione, ancora una volta, al reparto di centrocampo e i riflettori sono puntati su Ismaël Bennacer. Oggi l’algerino è considerato un giocatore importante, ma un’offerta da 50 milioni di euro verrebbe certamente presa in considerazione.

Milan, Bennacer nel mirino della Premier: il punto sul centrocampo

L’ex Empoli, che ha un contratto da 4 milioni netti a stagione fino al 30 giugno 2027, stando a quanto appreso da Calciomercato.it, continua ad essere osservato da diversi club in giro per l’Europa.

Nonostante la stagione travagliata, per via dell’infortunio, Bennacer piace in Premier League, soprattutto all’Arsenal. L’offerta più importante per l’algerino sia per il calciatore che per il Milan può, però, arrivare dall’Arabia Saudita.

Difficile immaginare, ad oggi, invece, un futuro lontano dal club rossonero per Yacine Adli, Tiijani Reijnders e Yunus Musah, che possono ancora crescere tanto. Tommaso Pobega, invece, è considerato importante anche per le liste Uefa, essendo un calciatore cresciuto nelle giovanili del Diavolo