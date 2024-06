Il Milan torna olandese: Zirkzee con Wieffer e Depay, ecco il piano Orange | CM.IT

Le ultime sul mercato del Milan. Un Milan che potrebbe accogliere diversi calciatori olandesi: il punto della situazioneÂ

Rivedere il Milan degli olandesi, con Marco Van Basten, Frank Rijkaard e Ruud Gullit, è praticamente impossibile, ma la casa del Diavolo ben presto potrebbe tingersi tanto di Orange. Non è un segreto, d’altronde, che il nome in cima alla lista dei desideri dei rossoneri per rafforzare l’attacco sia quello di Joshua Zirkzee.

Il Milan, infatti, continua a credere di riuscire ad arrivare a dama, ma in questi giorni dovrà trovare un accordo con l’entourage del giocatore per le commissioni. Come è noto, il Diavolo ad oggi ha il sì di Zirkzee, che preferisce restare in Italia, a 4,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, ed è pronto a pagare la clausola. Dal primo luglio sarà possibile versare i 40 milioni di euro nelle casse del Bologna e inevitabilmente il prossimo mese sarà quello della verità . Nel frattempo, però, capiremo se il Manchester United deciderà davvero di provarci seriamente. La Juventus, che ha altre priorità , invece, resta sullo sfondo. E’ chiaro, comunque, che in attacco il Milan stia prendendo in considerazione diversi nomi, ma in questo momento non si sta pensando concretamente ad un piano B. La voglia di Zirkzee è davvero tanta e si proverà fino alla fine ad acquistare un giocatore per il quale si lavora da mesi.

Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: conferme per Depay e Wieffer

Joshua Zirkzee potrebbe ritrovarsi a Milano con una vera e propria colonia di olandesi. Come scritto, il Diavolo è pronto a tingersi sempre più di Orange. Così Tiijani Reijnders, oltre al centravanti del Bologna, si ritroverebbe a dividere lo spogliatoi con altri connazionali.

Come appreso da Calciomercato.it, trova conferme, infatti, l’interessamento per Memphis Depay. In Casa Milan è considerata un’opportunità a parametro zero per arricchire con gol ed esperienza il reparto offensivo. La pista va dunque monitorata con attenzione, così come quella che porta a Mats Wieffer. Il mediano del Feyenoord è un nome sul taccuino di Moncada, per il quale si continua a parlare sia con il club che con il suo entourage. E’ il profilo ideale per RedBird, è un giovane che può crescere, con uno stipendio alla portata così come il suo cartellino. Il Milan potrebbe infatti prenderlo per una cifra sui 25 milioni di euro. Wieffer è dunque un giocatore che mette d’accordo tutti, più di Fofana, che piace tantissimo, Amrabat e Hojbjerg (è da questo quartetto che uscirà il rinforzo a centro campo del Milan).