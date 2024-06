Milan, Zirkzee fino alla fine: dal piano B a Depay, la situazione | CM.IT

Il punto sull’attacco del Milan, che deve fare i conti anche con le sirene arabe per Rafa Leao: il punto della situazione

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. Negli ultimi giorni il tifoso rossonero ha dovuto fare i conti con nomi nuovi per il reparto offensivo, ma ad oggi la prioritĂ continua ad essere Joshua Zirkzee. Nonostante le difficoltĂ di una trattativa che si è di fatto arenata per lo scoglio relativo alle commissioni, il club rossonero non ha smesso di credere nell’olandese.

D’altronde il Milan, che lo corteggia da mesi, ha ottenuto il sì dell’attaccante, a 4,5 milioni di euro netti a stagione, ed è pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Il problema continuano ad essere i 15 milioni richiesti dall’entourage di Zirkzee. Il Diavolo, al momento, non appare intenzionato a pagarli, ma in queste ore è emersa la possibilitĂ di inserire nella trattativa Jordan, fratello minore classe 2005, che  gioca nell’Under 19 del Bayer Leverkusen. Un modo per ‘aggirare’ le commissioni. Un’idea questa che appare davvero una possibilitĂ .

Il Milan, dunque, continua a trattare per Zirkzee, ma deve fare i conti con il possibile inserimento della Juventus, pronta ad approfittare di questa fase di stallo, e dei club inglesi, Manchester United e Arsenal. Proprio i Red Devils, nelle ultime ore, stanno spingendo per Zirkzee. La volontĂ dell’olandese, però, è quella di continuare a giocare in Serie A ed è su questo che il Diavolo si fa forte. L’affare per l’approdo di Zirkzee al Milan è quindi tutt’altro che saltato.

Calciomercato Milan, da Depay a Leao: il punto sull’attacco

Il fatto che ad oggi non ci sia un vero piano B è la testimonianza che il Milan, nonostante abbia intenzione di mantenere la propria posizione, crede di poter acquistare Joshua Zirkzee.

I vari Gimenez, Jonathan David, Dovbyk e Demirovic, profilo emerso nelle ultime ore, sono dei nomi sul taccuino del Diavolo, ma non delle vere e proprie alternative all’olandese. A proposito di Olanda, il Milan sta considerando di mettere sotto contratto Depay, ma solo alle giuste condizioni. L’idea, come raccontato, è quella di avere un trio di attaccanti, quello titolare, uno di riserva – se si dovesse presentare l’occasione, come può essere l’ormai ex Atletico Madrid o Broja in prestito – e Luka Jovic.

Il resto del reparto offensivo verrĂ chiaramente completato da Okafor, Leao, Pulisic e Chukwueze. Al momento non sono previsti dei movimenti sugli esterni, anche se si continua a parlare tanto del portoghese e di una possibile offerta dall’Arabia Saudita, da parte dell’Al-Hilal. Un’ipotesi alla quale il Milan non pensa: il giocatore è considerato incedibile e c’è una clausola rescissoria da 175 milioni che ne fissa il prezzo. La palla, dunque, passa a Leao, che oggi a soli 25 anni non ha molta voglia di prendere in considerazione una soluzione del genere.