Milan, rivoluzione in attacco: ecco il destino di Jovic | CM.IT

Il grande punto interrogativo del Milan è legato all’attacco. I rossoneri potrebbero ritrovare con un reparto tutto nuovo di zecca

La pausa delle nazionali è il momento giusto per fare un punto della situazione per le squadre. Lo sta facendo anche il Milan, reduce da quattro vittorie consecutive.

I rossoneri hanno di fatto blindato la zona Champions e possono pensare di concentrarsi sull‘Europa League e al match contro la Roma. Guardando all’estate, invece, il pensiero principale è sicuramente legato all’attacco.

Le incognite sono tante a parte da Olivier Giroud, che non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro. Il francese è di fronte ad un bivio: rinnovo con i rossoneri o trasferimento negli Stati Uniti, dove ci sono diverse squadre che lo stanno corteggiando, a parte dai Los Angeles FC. Il Milan ha lasciato le porte aperte e in primavera inoltrata si terrà un confronto per far chiarezza.

A prescindere dalla decisione finale di Giroud e della sua famiglia, il Milan acquisterà un nuovo centravanti. L’idea è quella di spendere 40-50 milioni per un bomber giovane che possa fare il titolare, garantendo al Diavolo tanti gol e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Zirkzee. Sul taccuino dei rossoneri ci sono poi anche Joanthan David, Gimenez e Sesko. Senza la permanenza del francese, però, il Milan sarà chiamato ad acquistare anche un altro attaccante.

Milan, ecco l’attacco della nuova stagione

Il Milan ha le idee chiare e per la prossima stagione vuole presentarsi con due centravanti più Luka Jovic. La posizione del serbo nell’ultimo periodo sta cambiando e dalle parti di Casa Milan – come raccolto da Calciomercato.it – c’è sempre più la convinzione che possa rappresentare un valore aggiunto per la rosa.

L’ex Fiorentina ha dimostrato di saper giocare insieme ad un numero 9, facendo la differenza entrando dalla panchina. Ha faticato un po’ di più invece quando è stato l’unico punto di riferimento. Non è un caso se domenica Pioli abbia deciso di affidarsi a Noah Okafor come centravanti.

Jovic fin qui ha segnato otto gol e il Milan appare soddisfatto del serbo. Il club rossonero sta così pensando di esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto, che attualmente scade il prossimo 30 giugno. Il Diavolo, come è noto, può decidere di prolungare di un altro anno e di tenersi il giocatore, sempre più jolly di questo Milan.