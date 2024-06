Futuro Zirkzee: insidia inglese, Milan e Juve avvertite

Il punto sul futuro di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese continua ad essere in cima ai desideri del Milan, ma Juve e Manchester United sono sullo sfondo

Joshua Zirkzee rischia di diventare il vero tormentone dell’estate. L’attaccante olandese è l’oggetto dei desideri del Milan, che lo ha posto in cima alla lista dei desideri ormai da mesi. La dirigenza rossonera ha così iniziato a lavorare al suo acquisto da tempo, riuscendo a trovare un accordo con il giocatore, a 4,5 milioni di euro netti a stagione, e decidendo di pagare i 40 milioni della clausola. Ma l’ostacolo delle commissioni – la richiesta dell’entourage è sui 15 milioni – non è stato ancora superato.

La trattativa, di fatto, sta vivendo una fase di stallo, che rischia seriamente di portare altre squadre ad inserirsi per Joshua Zirkzee. Il Diavolo aveva un vantaggio, che continua ad avere, ma il tempo non gioca a suo favore. La Juve, ad esempio, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, è pronta ad approfittarne e gli ottimi rapporti tra Giuntoli e Kia Joorabchian possono rappresentare certamente un fattore. Prima, però, ai bianconeri serve una cessione importante per far spazio all’olandese.

Milan e Juve, insidia inglese per Zirkzee: il Manchester United ci prova

Nel frattempo dall’Inghilterra continuano a monitorare con attenzione la situazione legata a Zirkzee. Non è certo un segreto che l’olandese interessi tanto sia all’Arsenal che al Manchester United.

In queste ultime ore sono stati soprattutto i Red Devils a riallacciare i contatti con l’entourage di Zirkzee. L’ipotesi Premier League, che tanto piace all’agente dell’olandese, potrebbe dunque scaldarsi a breve. La Juventus e soprattutto il Milan sono dunque avvertite: serve fare in fretta, l’apertura di un’eventuale asta, con le inglesi a competere, difficilmente potrebbe finir bene.