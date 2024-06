Milan-Zirkzee, voglia di intesa: sì alla clausola, il punto | CM.IT

Il Milan accelera con decisione per il colpaccio Joshua Zirkzee, sprint dei rossoneri per il nuovo numero 9 individuato nell’olandese

Joshua Zirkzee. È lui il grande obiettivo del Milan per rafforzare l’attacco. Una decisione presa ormai da tempo che non è mai cambiata.

L’olandese ha messo d’accordo tutti, da Moncada a Furlani, passando per Ibrahimovic e i tifosi. Così, da settimane, la volontà è quella di affondare per riuscire a mettere a segno quel colpo che rianimi una piazza in fermento dopo lo scudetto dell’Inter e la scelta di puntare su un allenatore come Fonseca. C’è dunque l’intenzione di chiudere il prima possibile per Zirkzee in modo da annunciare in successione il nuovo mister, la firma di Camarda e il numero nove.

Milan-Zirkzee, ecco come viene pagata la clausola

Il Milan, come detto nei giorni scorsi, è dunque pronto a pagare la clausola di 40 milioni di euro e il Bologna ne è chiaramente a conoscenza, anche se dal fronte emiliano non confermano di aver già ricevuto la comunicazione su questa intenzione

Serve però ancora trovare l’intesa con l’entourage di Zirkzee e il blitz a Londra dei giorni scorsi, dove si trovava l’agente, era finalizzato a ridurre le distanze tra le parti. C’è dunque la volontà di provarci davvero e si sta premendo il piede sull’acceleratore: la commissione, di cui si parla tanto, è un ostacolo ma non certo insormontabile. Le parti infatti sono intenzionate a venirsi incontro. Da Casa Milan, come appreso da Calciomercato.it, si invita alla calma perché la trattativa viene ritenuta non certo facile, ma il Milan e Zirkzee hanno voglia di unirsi in matrimonio. Solo dopo si valuteranno davvero piste alternative, soprattutto l’Arsenal per il giocatore e i soliti nomi di cui si parla da settimane per il Diavolo.