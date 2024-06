Rallentamenti per Zirkzee-Milan: dietro c’è anche la Juve | CM.IT

L’affare Zirzkee si è arenato nelle sabbie mobili delle commissioni per il Milan, dietro però c’è anche la Juventus: le ultime

Sono settimane in cui è chiaro a tutti che il profilo individuato dal Milan per rinforzare il proprio attacco sia Joshua Zirkzee. Il classe 2001 arriva da un’annata straordinaria con il Bologna e ora è stato chiamato anche dall’Olanda per affrontare l’Europeo, ma le voci di mercato continuano ad impazzare intorno a lui.

Riuscire a convincere gli Emiliani a privarsi del proprio gioiello non è difficile, basta esercitare la clausola da 40 milioni di euro: quindi, di fatto, gli unici con cui bisogna trattare sono gli agenti del calciatore. E proprio in quest’ultima fase si è arenato il Milan, che non sta riuscendo a trovare l’accordo con Kia Joorabchian sulle commissioni. Dietro alla fermezza dell’entourage di Zirkzee ci sono anche diversi club interessati all’olandese, che permettono agli agenti di non avere fretta nel trovare un accordo coi rossoneri. Tra questi, c’è anche la Vecchia Signora.

Anche la Juve su Zirkzee: Giuntoli complica i piani del Milan | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’interesse della Juventus per Joshua Zirkzee non è per niente sopito e gli ottimi rapporti tra Cristiano Giuntoli e Kia Joorabchian possono rappresentare un viatico di mercato molto importante.

La Juventus sta concludendo un maxi affare con il noto agente iraniano, portando Douglas Luiz a Torino dall’Aston Villa, e i discorsi riguardo all’olandese sono già stati avviati. Non è nemmeno un mistero che Thiago Motta abbia enorme stima per Zirkzee e che lo vedrebbe molto bene anche al centro del suo progetto in bianconero, inserendolo in attacco alle spalle di Dusan Vlahovic. Le difficoltà, tuttavia, non sono poche nemmeno per la Juventus.

Il Football Director bianconero, infatti, prima di poter dare l’assalto a Zirkzee dovrebbe trovare una soluzione in uscita di diversi giocatori, tra cui Moise Kean e Filip Kostic (uscito in lacrime e infortunato dall’ultima sfida della Serbia). Anche Arkadiusz Milik veniva considerato in uscita da Giuntoli, ma l’infortunio e l’operazione al menisco mediale hanno complicato notevolmente la sua situazione. Quello che non va sottovalutato, però, è l’attenzione della Juventus per Zirkzee e l’abilità di Giuntoli di trovare l’incastro giusto: un tentativo per raggiungere l’olandese verrà fatto, specialmente se dovesse salutare Federico Chiesa.