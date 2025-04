Stangata per i rossoneri, quattro punti penalizzazione nel prossimo campionato

Brutte notizie per il club che nella prossima stagione avrà una partenza ad handicap: quattro punti in meno in classifica

Non sono positive le notizie che arrivano sul fronte federale. Il calcio italiano sta per fare i conti con l’ennesima penalizzazione in classifica, in un momento particolarmente delicato per tutto il movimento.

Luci puntate sul caso scommesse, tornato a galla negli ultimi giorni, ma anche sull’inchiesta che riguarda le tifoserie di Inter e Milan, senza dimenticare il Napoli con il caso Osimhen tornato sulla scrivania del Procuratore Federale. Questo per quanto riguarda la Serie A, perché di problemi ce ne sono anche nelle serie minori, con in particolare la Serie C che ha vissuto un anno complicato.

Turris e Taranto sono state escluse dal campionato, il Messina penalizzato e ora c’è il caso Foggia che potrebbe finire in maniera simile. È scaduto il 16 a mezzanotte il termine per i versamenti riguardanti emolumenti, contributi Inps e imposte Irpef e l’ex presidente Canonico non ha onorato la scadenza, confermando quanto già anticipato in una conferenza stampa a fine marzo. In questo modo per il club sarebbe certa la penalizzazione di almeno quattro punti in classifica nella prossima stagione, ammesso che la società riuscirà ad iscriversi al campionato.

Foggia, penalizzazione certa: offerta per il club

I punti potrebbero scendere da quattro a due in caso di ricorso, ma la situazione della società è critica e si attendono novità nelle prossime settimane.

Intanto la squadra dovrà salvarsi sul campo: la squadra rossonera è sedicesima in classifica con quattro punti di vantaggio – a due giornate dalla fine – sulla Casertana che, restando così le cose, disputerà il playout con il Messina. Servirà mantenere la posizione per evitare gli spareggi salvezza, provando a blindarla già nel match contro i siciliani che si disputerà domenica grazie all’intervento del Comune che ha garantito il pagamento delle spese per l’organizzazione dell’evento.

Intanto, tornando al fronte societario, si è fatta avanti un gruppo di potenziali acquirenti, capeggiato da un imprenditore locale che ha inviato una Pec all’attuale patron per palesare il proprio interesse. Previste novità anche su questo fronte per salvare almeno il club.