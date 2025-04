Ritorno lampo in Serie A: la Juventus lo soffia a Guardiola

Mossa importante dei bianconeri, pronti a sfidare il Manchester City per far saltare il banco: la risposta non si è fatta attendere

Archiviato l’importante successo contro il Lecce, la Juventus può pensare alla prossima gara di campionato contro il Parma con rinomate certezze. La cura Tudor sembra funzionare con i bianconeri parsi molto più verticali e fluidi nella manovra benché proseguano le croniche difficoltà sulle palle inattive. L’obiettivo di Vlahovic e compagni resta infatti quel quarto posto divenuto ormai l’unico appiglio di una stagione caratterizzato da più ombre che luci. Del resto, la probabile qualificazione in Champions League rappresenterebbe un volano importante anche in chiave mercato.

Intenzionata a migliorare una rosa che ha evidenziato molti limiti strutturali in questi ultimi mesi, l’area tecnica bianconera ha acceso la luce dei suoi riflettori in diversi settori del campo. In attacco – dove il sogno di mercato resta quel Victor Osimhen da sempre pallino di Giuntoli – ma anche a centrocampo e sulle corsie esterne. Sandro Tonali, infatti, non è l’unico obiettivo della Juventus che milita attualmente in Premier League. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, infatti, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per una vecchia conoscenza della Serie A che, a dispetto delle difficoltà palesate dalla sua squadra, si sta comunque mettendo in evidenza.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: anche Giuntoli sulle tracce di Udogie

Ci stiamo riferendo a Destiny Udogie, finito improvvisamente al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Acquistato dal Tottenham nell’estate 2023, l’ex Udinese è il titolare pressoché inamovibile dello scacchiere tattico di Postecoglou. Il che, abbinate a prestazioni comunque ficcanti, ne ha fatto inevitabilmente lievitare la valutazione, calamitando l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Secondo quanto riferito da GiveMeSport, la Juventus si sarebbe aggiunta al Manchester City per comporre la lista delle pretendenti all’ex esterno dell’Udogie componendo un intreccio piuttosto importante che coinvolge lo stesso Cambiaso. Nelle idee di Guardiola, infatti, l’esterno del Tottenham prenderebbe il posto del jolly della Juventus, al quale Tudor ha concesso uno scampolo di partita nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce. Dal canto loro, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di restare con le mani in mano.

Prima ancora che possano riaccendersi le sirene della Premier per Cambiaso, Giuntoli ha messo gli occhi proprio su Udogie, oggetto del desiderio anche del Manchester City. Ad ogni modo, sia i Citizens che la ‘Vecchia Signora’ dovranno fare i conti con la presa di posizione fatta trapelare dal Tottenham che non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei perni portanti del suo progetto tecnico. Ragion per cui, solo un’offerta stellare potrebbe far saltare il banco. Staremo a vedere cosa succederà.