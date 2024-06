Milan in salsa Orange: non solo Zirkzee, conferme per Wieffer | CM.IT

Arrivano conferme sull’interesse per il centrocampista del Feyenoord. I colpi olandesi potrebbero essere due in questa sessione di calciomercato

Il Milan può tornare a parlare olandese come qualche anno fa. Non è un segreto che il primo nome in cima alla lista della spesa di Moncada e Ibrahimovic sia quello di Joshua Zirkzee. Nelle ultime ore non sono arrivate novità sulla trattativa per portare l’attaccante in rossonero, anche se i contatti continuano ad essere costanti. Di fatto persiste la distanza sulle commissioni, con il Milan che a piccoli passi si sta avvicinando alla richiesta di 15 milioni da parte dell’entourage del giocatore, ma balla ancora qualche milione.

I rossoneri oggi sono nettamente in vantaggio per Zirkzee, avendo incassato il sì del calciatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione, ed essendo pronti a pagare i 40 milioni di euro della clausola. Sullo sfondo, però, restano l’Arsenal, che è alla ricerca di un attaccante e sta osservando la situazione. Un po’ più defilate Manchester United e Juventus che si sono informate con il suo entourage. Nel frattempo Zirkzee ha dovuto interrompere le vacanze per raggiungere il ritiro dell’Olanda, in attesa chiaramente di novità .

Calciomercato Milan, Wieffer nel mirino: affare da 25 milioni

Joshua Zirkzee, però, non è l’unico Orange nel mirino del Diavolo. Arrivano conferme, infatti, stando quanto appreso da Calciomercato.it, in merito all’interessamento da parte del Milan per Mats Wieffer e ci sono stati diversi contatti tra le parti. Il 24enne in forza al Feyenoord è sul taccuino di Moncada e il club rossonero ne sta valutando seriamente il suo acquisto.

Piace tanto e rappresenta perfettamente il profilo da RedBird: giovane, con una buona esperienza internazionale e che può crescere ancora tanto. Si tratta di un centrocampista strutturato che verrebbe ad occupare quella casella di mediano davanti la difesa che al Milan serve tanto.  Bisogna dunque tener d’occhio questa trattativa che può accendersi dopo l’acquisto del centravanti, che ad oggi rappresenta la priorità del Diavolo. I costi per quanto riguarda lo stipendio sono certamente più bassi rispetto a quelli che servirebbero per acquistare Fofana o Amrabat, gli altri due profili cerchiati in rosso per rafforzare la mediana. E’ vero, inoltre, che il Feyenoord valuta il suo gioiello 25 milioni, ma c’è la possibilità di trattare e magari chiudere a circa 20 milioni. Un po’ come fatto lo scorso anno con Tijjani Reijnders. Non solo Zirkzee, dunque, il Milan può davvero essere sempre più Orange.