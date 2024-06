Milan, le ultime su Zirkzee. Ibra ci mette la faccia | CM.IT

Giornate intense in casa Milan con la trattativa per Zirkzee che prosegue con contatti continui e Ibrahimovic pronto a rompere il silenzio

Contatti continui tra il Milan e l’entourage di Joshua Zirkzee, ma nessuna fumata bianca. D’altronde, di solito, quando l’affare è davvero in dirittura d’arrivo, è Kia Joorabchian a muoversi in prima persona e oggi non ha certo messo piede a Casa Milan. A Milano, però, è sbarcato il socio Montesano.

L’accordo per il contratto del giocatore, a circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, c’è così come la volontĂ del club rossonero di pagare la clausola di 40 milioni di euro, ma resta da superare l’ostacolo delle commissioni, che non sono certo basse. Il muro dei 15 milioni, così, non è stato ancora abbattuto e la sensazione è che debba essere proprio il Milan, che continua a manifestare serenitĂ , a dover fare un passo in avanti. Tirar troppo la corda, d’altronde, è rischioso, e qualche squadra potrebbe oltre ai sondaggi effettuati fino a questo momento. Il club che piĂą di altri rischia di mettere i bastoni fra le ruote al Diavolo è certamente l’Arsenal. Serve dunque fare in fretta.

Milan, Ibrahimovic parla ai giornalisti

Nel frattempo il Milan è pronto ad annunciare Paulo Fonseca. Giovedì è il giorno cerchiato di rosso.Â

Il 13 sarà inoltre la giornata di Zlatan Ibrahimovic, che a Milanello, parlerà ai giornalisti mettendoci la faccia, per la prima volta da quando è diventato dirigente. La conferenza è in programma alle 11.40.