Juventus, Vlahovic dice addio: arriva l’attaccante dall’Argentina

Dusan Vlahovic è pronto a fare le valigie in vista della prossima stagione. La Juventus si è già mossa per il sostituto che arriva dall’Argentina: la svolta

Un nuovo Retegui è pronto a sbarcare in Serie A. La Juventus già ha chiesto informazioni al club argentino: un momento decisivo per la svolta decisiva in ottica futura. Ecco la mossa a sorpresa per anticipare la folta concorrenza sull’attaccante con il doppio passaporto: può essere convocato anche da Spalletti nella Nazionale italiana.

La dirigenza della Juventus è al lavoro per rivoluzionare ancora una volta la rosa bianconera. In attesa di conoscere il prossimo allenatore, ecco la nuova mossa a sorpresa dall’Argentina. La dirigenza torinese dovrà prendere la miglior decisione possibile in vista della prossima stagione. Il ds Cristiano Giuntoli è pronto a dire addio a tanti top player per puntellare ancora la formazione della Juventus. Poche settimane fa è arrivato l’esonero di Thiago Motta: l’arrivo di Tudor ha riportato entusiasmo nell’ambiente bianconero, ma non è finita qui. Spunta così il nuovo intreccio dall’Argentina: ecco il nuovo Retegui pronto a sbarcare a Torino.

Juventus, la mossa a sorpresa dal Sudamerica: la svolta

Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura ufficiale dell’affare. Ecco il sostituto di Dusan Vlahovic: anche Milik è pronto a fare le valigie dopo una stagione trascorsa sul lettino.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus avrebbe messo nel mirino il post Vlahovic: si tratta del giovane attaccante del Rosario Central, Agustin Modica, pronto a sorprendere tutti in Europa. Pronto il suo addio in Sudamerica per sbarcare nel calcio che conta: il numero 22 della squadra argentina potrebbe volare proprio in Serie A. Ha il doppio passaporto visto che è nato in Italia a Pietra Ligure.

Un profilo davvero interessante, ma attualmente l’attaccante italo-argentino è fermo ai box dopo la rottura del legamento crociato. Una soluzione degli scout bianconeri per ambire a grandi palcoscenici: spunta la nuova svolta per individuare subito il sostituto di Vlahovic.

L’intreccio decisivo per continuare a sognare in grande: ecco il sostituto di Vlahovic e Milik in vista della prossima stagione. Agustin Modica non vede l’ora di scendere in campo in Serie A per misurarsi con palcoscenici sempre più prestigiosi dicendo addio al Sudamerica. Una voglia immensa per non smettere mai di sognare, ecco la nuova idea dall’Argentina.