Juventus-Monza, trattenuta Kelly-Mota e rosso a Yildiz: ecco quali partite salterà

Dall’intervento nel cuore dell’area di rigore bianconera alla sbracciata dell’attaccante turco: maxi stangata in arrivo

Approccio importante della Juventus. Galvanizzati da un primo tempo importante sotto tanti punti di vista, gli uomini di Tudor sono prima riusciti a sbloccare il parziale nella sfida contro il Monza grazie a Nico Gonzalez per poi arrotondare il parziale con il graffio di Randal Kolo Muani.

A ridosso del tredicesimo minuto di gioco, qualche giro di lancette dopo aver sbloccato la partita, il Monza ha però protestato per una trattenuta piuttosto evidente di Kelly su Dany Mota. Nel tentativo di frenare la corsa dell’attaccante del Monza, il difensore bianconero ha allungato il braccio destro sulla spalla dell’avversario qualche metro prima che Mota entrasse in area, salvo poi terminare la trattenuta a ridosso del dischetto. Non banali le proteste del jolly di Nesta, che ha poi smorzato il tutto con una risata ironica. Si tratta chiaramente di un episodio non banale che, se punito con il calcio di rigore a favore del Monza, avrebbe inevitabilmente comportato un provvedimento disciplinare ‘pesante’ a carico di Kelly.

Juventus-Monza, Yildiz espulso: è subito polemica

Sulla trattenuta di Kelly ai danni di Mota si è espresso subito anche Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN. Come anticipato dalla breve disamina, lo stesso Marelli ha sollevato non pochi dubbi sulla correttezza della sbracciata dell’ex centrale del Newcastle.

Di seguito il suo intervento pochi istanti dopo il contatto nell’area di rigore della Juventus: “Kelly ha rischiato su Dany Mota, trattenendo a lungo il suo braccio destro. Non so se ci sarebbe arrivato Dany Mota. A tal proposito, va ricordato che la trattenuta comincia 6-7 metri fuori dall’area e poi si conclude dentro. Secondo il regolamento, vale il punto cui termina la trattenuta: è lì che il fallo si concretizza”.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo, è arrivata un’altra possibile svolta dell’incontro. Con un’evidente sbracciata, Yildiz ha colpito con una gomitata Bianco, che aveva già scaricato il pallone. Richiamato al monitor, il direttore di gara – che aveva punito l’intervento con un cartellino giallo – ha poi sventolato il cartellino rosso in faccia all’attaccante turco della Juventus che, adesso, rischia almeno due giornate di stop per condotta violenta, saltando dunque le sfide contro Bologna e Lazio. Staremo a vedere quale sarà il verdetto del giudice sportivo.