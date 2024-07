Svolta mercato Napoli: l’annuncio sull’affare è UFFICIALE

Il Napoli chiude all’affare con un comunicato ufficiale: mercato bloccato per un reparto, restano da rinforzare gli altri due

“In difesa cercheremo di fare qualcosa dal punto di vista tattico per dare equilibrio e sostanza”, diceva Antonio Conte parlando dei possibili acquisti durante la conferenza stampa di presentazione. E pochi giorni dopo, il Napoli ha chiuso gli affari Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola. Due centrali, uno mancino e uno piede destro, e un terzino.

Il ritiro di Dimaro è stato decisivo per il mister poiché ha potuto sciogliere alcuni dubbi legati al futuro dei suoi giocatori. Ci sono state conferme, sorprese e alcune situazioni andranno risolte nel prossimo ritiro a Castel di Sangro. Con l’uscita di Ostigard, pronto a lasciare Napoli per il Rennes a titolo definitivo, il reparto può dirsi completo. Confermati Natan e Juan Jesus. Lo ha ammesso anche lo stesso club attraverso un tweet ufficiale, smentendo un prossimo acquisto come Hermoso, a lungo corteggiato dalla dirigenza: “La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi”.

Se però il reparto difensivo può dirsi fatto e finito, non è così per centrocampo e attacco. Infatti, si attendono ancora altre partenze per sbloccare il mercato in entrata. Conte vorrebbe rinforzare la zona di mezzo. E chiaramente aspetta Lukaku.

Napoli, via Lindstrom e Gaetano: piace Neres

Il centrocampo del Napoli può subire ancora qualche variazione. I titolari sembrano essere ben definiti. L’esterno alto a destra sarà Di Lorenzo; al centro Anguissa e Lobotka; a sinistra uno tra Spinazzola e Olivera. Presto però qualcosa cambierà tra le seconde linee. Manna vuole sfoltire il reparto lasciando partire Gaetano e Zerbin.

In queste settimane, la società partenopea ha mostrato interesse per alcuni giovani promesse come Casadei o il 22enne Tessmann del Venezia, già nel mirino di diversi club di Serie A. C’è tanta concorrenza. Piacciono anche il 24enne Brescianini, autore di una buona annata con il Frosinone nonostante la discesa in Serie B, e Gilmour del Brighton.

Sulla trequarti via Lindstrom. Valigie pronte per il danese, che andrà all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto: 3 milioni subito e 22 per lasciare il cartellino definitivamente ai Toffees. A questo punto, il Napoli può puntare su David Neres, ala e all’occorrenza seconda punta in procinto di lasciare il Benfica. Il club portoghese ha bisogno di fare cassa. A venti milioni si chiude.

Il vero “problema” però riguarda Osimhen. Il PSG non vuole pagare l’intera clausola rescissoria per l’acquisto del nigeriano e nel frattempo non ha ancora ceduto uno dei due suoi attaccanti per liberare spazio in entrata. Per questo motivo restano sullo sfondo anche altre due possibilità: l’Arabia e una permanenza a sorpresa in azzurro. Nulla è scontato, anche se inizialmente il Napoli non pensava di arrivare al ritiro in Abruzzo con questi dubbi ancora da sciogliere. E nel frattempo Lukaku attende, paziente, lasciato fuori rosa dal Chelsea. Simeone verso l’addio dopo due stagioni da panchinaro; Cheddira può giocarsi ancora qualche carta per restare in azzurro.