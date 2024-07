Napoli e l’addio di Osimhen: il colpo di scena che cambia tutto

Il Napoli attende novità per quanto concerne l’addio di Osimhen: arriva una novità che può cambiare gli scenari

Ha scritto pagine di storia, in quattro anni con la maglia del Napoli, mettendo la sua firma indelebile, da capocannoniere, sulla vittoria dello scudetto azzurro. Ma per Victor Osimhen il ciclo partenopeo è ormai concluso. Anzi, il club avrebbe una certa fretta di salutarlo, per sbloccare il proprio mercato in entrata.

Troppo importante, per un club che non disputerà le coppe europee quest’anno, incassare dalla sua cessione, per non parlare del fatto che il suo ingaggio pesa notevolmente sulle casse societarie. C’è già il suo erede a scalpitare: il Napoli ha in mano l’accordo con Lukaku, come raccontato qui su Calciomercato.it, ma non si può affondare il colpo per il belga prima della partenza del nigeriano.

Si pensava che per Osimhen potesse esserci un accordo da trovare in breve tempo con il Psg, interessato al centravanti, ma non così tanto da versare la clausola rescissoria per intero. De Laurentiis è disposto ad accordare uno sconto ai francesi, ma non scendendo al di sotto dei 100 milioni di euro. Cosa che però per il momento non avvicinerebbe la fumata bianca, ci sono ancora titubanze da Parigi e la fiducia nella possibilità di trovare un’intesa, nonostante il prodigarsi dell’agente Calenda, starebbe gradualmente scemando. Al punto che potrebbe materializzarsi una clamorosa svolta.

Napoli, cambia tutto per Osimhen: niente Psg, nuova destinazione

Nella mente di Osimhen, starebbe maturando la consapevolezza della difficoltà del suo addio a queste condizioni e per sbloccare se stesso, oltre che il Napoli, da questa impasse sarebbe disposto ad un parziale dietrofront.

Vale a dire, che il giocatore inizierebbe a valutare seriamente la possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita. Ipotesi avanzata da ‘Sport Mediaset’, con l’Al Ahli in pole e pronto ad accontentare sia le richieste di ingaggio del nigeriano, che quelle del Napoli in ordine al prezzo totale della clausola rescissoria da 120 milioni di euro. La pista Saudi League, in assenza di altre novità, potrebbe decollare nei prossimi due o tre giorni.