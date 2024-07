Lukaku, solo Napoli fin dall’inizio: i dettagli dell’accordo | CM.IT

Nonostante qualche sondaggio del Milan, Lukaku si era ripromesso a Conte, e viceversa, già da diversi mesi. Ora Manna tratta col Chelsea

Aspettando Osimhen al PSG, il Napoli si è portato avanti con il lavoro trovando un accordo con Romelu Lukaku. Il belga è fin da principio, come vi ha raccontato Calciomercato.it, il prescelto degli azzurri o meglio dire di Conte per l’eredità del centravanti nigeriano. Il tecnico pugliese è convinto di rilanciare il bomber classe ’93 con cui ha vinto uno Scudetto all’Inter nella stagione 2020/2021.

Lukaku si era ripromesso a Conte, e viceversa, già da diversi mesi. Troppo forte la voglia di tornare a lavorare con l’allenatore che, a conti fatti, gli ha consentito di andare forse anche oltre il massimo delle sue possibilità. Certo, dal tricolore nerazzurro ad oggi sono passati tre anni in cui quel Lukaku – per il quale aveva fatto dei sondaggi anche il Milan – si è visto raramente.

#Napoli, con #Conte sempre più vicino al club azzurro per i partenopei si scalda la pista #Lukaku. Il belga resterebbe volentieri in #Italia e ha già avuto dei contatti con il suo ex allenatore, pronto a tornare in panchina #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 25, 2024

Alla Roma di gol ne ha fatti, in tutto 21, ma nelle partite importanti ha sempre steccato, palesando nel complesso una seria fragilità fisica. Insomma, come quando arrivò da Manchester (ma di anni ne aveva 28), Conte sarà chiamato a rimetterlo in sesto atleticamente ancor prima che mentalmente.

Accordo Lukaku-Napoli, Manna al lavoro per chiudere col Chelsea

Adesso Manna è al lavoro per trovare un’intesa col Chelsea. La richiesta degli inglesi è sui 40 milioni di euro bonus inclusi, ma il Ds proverà a chiudere a cifre più basse considerato che il classe ’93 di Anversa è del tutto fuori dai piani dei ‘Blues’ e del nuovo coach Maresca.

La strada però è molto più che tracciata: Conte ha ‘ordinato’ l’acquisto di Lukaku e il Napoli eseguirà una volta posto fine alla telenovela Osimhen. Per il maxi affare col Paris Saint-Germain occorre una svolta che può giungere da un momento all’altro.