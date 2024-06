Conte chiama Lukaku al Napoli: confermata anticipazione CM.IT

Con Antonio Conte sempre più vicino al Napoli, occhio alla pista Lukaku per gli azzurri: confermate le anticipazioni di CM.IT

Si attende, ormai, solo la firma per Antonio Conte al Napoli. I partenopei ripartono dall’allenatore pugliese, per riscattare l’ultima, balorda, stagione, e provare a riproporsi ai vertici del calcio italiano. Una mossa importante da parte del presidente azzurro De Laurentiis, che significherà, probabilmente, anche un mercato di un certo spessore e non soltanto il rilancio di giocatori apparsi smarriti dopo lo scudetto.

L’arrivo di Conte in riva al Golfo potrebbe favorire anche l’ipotesi Lukaku. Napoli che del resto, con la cessione di Osimhen in vista, dovrà andare alla ricerca di un attaccante dai grandi numeri e questo potrebbe essere il belga, che con l’ex Ct della Nazionale compose una coppia esplosiva all’Inter nelle passate stagioni. Ci sono conferme alle anticipazioni che Calciomercato.it vi aveva fatto alcuni giorni fa in merito. La pista si scalda e il giocatore, che dopo il prestito alla Roma tornerà temporaneamente al Chelsea, ma per ripartire pressoché immediatamente per un’altra destinazione, avrebbe già avuto dei contatti con il suo ex allenatore.