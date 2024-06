DIRETTA Napoli, ci siamo per Conte: il tecnico è in città | LIVE

Antonio Conte è sbarcato a Napoli: manca solo l’ufficialità per l’arrivo in panchina dell’allenatore salentino

Ci siamo per Antonio Conte e cresce l’attesa a Napoli per l’arrivo in panchina del tecnico leccese ed ex Ct della Nazionale.

Conte nella tarda serata di domenica è atterrato a Capodichino e nelle prossime ore è attesa l’ufficialità come nuovo allenatore del Napoli da parte del patron De Laurentiis, quest’ultimo rientrato in città dopo le vacanze a Ibiza. Conte è pronto a firmare un contratto triennale fino al 2027 con un ingaggio da oltre 8 milioni di euro, bonus compresi. Entro metà settimana è attesa inoltre la conferenza e la presentazione in grande stile.

