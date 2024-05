Conte-Napoli, ore caldissime: le ultime su firma e presentazione | CM.IT

Il Napoli e Conte lavorano alla chiusura del contratto e il club sta preparando un grande evento per la presentazione

Il Napoli e Antonio Conte sono ormai vicinissimi. Da quando, come pubblicato da Calciomercato.it lo scorso 8 maggio, De Laurentiis ha riaperto la trattativa con il salentino dopo qualche settimana di perplessità, i contatti non si sono mai interrotti e giungono in queste ore al rettilineo finale.

L’ex Inter e i partenopei hanno raggiunto l’intesa sulla base di un contratto triennale, con uno stipendio che supererà gli 8 milioni di euro netti a stagione bonus compresi. L’affare è chiuso da ormai quasi una settimana, ma il Napoli e l’entourage di Conte stanno lavorando a tutti i dettagli relativi a un accordo che sarà il più caro della storia della società per un allenatore. Dunque, prima delle firme, andrà sistemato ogni singolo dettaglio del contratto preparato dallo staff di De Laurentiis, notoriamente sempre corposo e molto articolato.

Nel frattempo, il club comincia a preparare annunci e presentazione. Il ‘tweet’ che cancellerà le residue paure dei tifosi azzurri di veder svanire l’operazione dovrebbe giungere in questo weekend o all’inizio della prossima settimana, mentre per la conferenza stampa si sta lavorando in grande stile. Il Teatro San Carlo, di cui si è parlato nelle ultime ore, è solo una delle location sul tavolo destinate a un evento che il Napoli vuole sia storico, per dare un colpo di spugna netto a una stagione da dimenticare e dare inizio a un nuovo ciclo. Nel frattempo, Conte sta già iniziando ad analizzare i possibili obiettivi di calciomercato: per il centrocampo, primi contatti con Javi Guerra, giovane e talentuosissimo profilo del Valencia. Gli azzurri vogliono rinascere subito.