Lukaku, è arrivata la svolta: è successo poco fa

Arriva la svolta definitiva per Romelu Lukaku: futuro ormai deciso, le ultime notizie non lasciano più dubbi per il belga

In quattro delle ultime cinque stagioni, Romelu Lukaku ha militato in Serie A, lasciando un’ottima impressione pur se tra qualche critica specialmente negli ultimi due anni. Parliamo in ogni caso di un attaccante di sicuro affidamento, che potremmo ancora ritrovare nel nostro campionato. E da questo punto di vista, arriva un indizio forse decisivo.

Come su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato in questi giorni, il Napoli ha in mano l’accordo con Lukaku, ma per la finalizzazione dell’affare servirà trovare l’intesa con il Chelsea. Cosa che non appare un problema, nel momento in cui gli azzurri avranno mano libera, a seguito della cessione di Osimhen. In ogni caso, da Londra arriva un segnale evidente sul fatto che il belga non rientri nei piani e che non dovrebbe essere difficile trovare una soluzione per accontentare tutti.

Infatti, Lukaku è stato escluso dai ‘Blues’ dalla tournée che questi svolgeranno negli States. Il suo nome non figura tra i convocati per le prossime amichevoli contro Wrexham, Celtic, Club America, Manchester City e Real Madrid. Il giocatore nel frattempo si allenerà a Cobham, attendendo il via libera per ritrovare Antonio Conte, con cui diede vita a un sodalizio proficuo nei due anni all’Inter.