De Gea in Serie A: si può fare, i dettagli

David de Gea torna a giocare e può farlo in Serie A: ipotesi che scalda il mercato, ecco la sua prossima squadra

Ha vestito maglie importanti, come quelle dell’Atletico Madrid e del Manchester United, oltre che della nazionale spagnola. E’ fermo da un anno come svincolato, ma David de Gea non ha intenzione di appendere i guantoni al chiodo e vuole tornare su palcoscenici importanti. A breve, potremmo vederlo in Serie A.

Una ipotesi che può concretizzarsi per il 33enne, che potrebbe prendere, al Genoa, il posto di Josep Martinez andato all’Inter. I rossoblù stanno ancora cercando un portiere titolare e potrebbero affidarsi a lui. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club genovese avrebbe contattato l’entourage dell’estremo difensore spagnolo, il quale avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Liguria. Adesso, il Genoa tratterà con de Gea e i suoi agenti per trovare la quadra economica giusta per chiudere l’affare.