Doppia bufera sull’Inter: “È già in ferie, partita non regolare”

Primo tempo tutt’altro che semplice per l’Inter contro la Lazio nella sfida delle ore 18. Tra i nerazzurri c’è chi non ha brillato: polverone sui social

La domenica della penultima giornata di Serie A prosegue a San Siro con l’ultimo saluto del pubblico nerazzurro ai neo campioni d’Italia che chiuderanno il campionato la prossima settimana a Verona.

Di fronte la Lazio di Tudor, vogliosa di vincere il duello a distanza con la Roma per il sesto posto. Inizio anche incoraggiante per i biancocelesti che prima si sono visti annullare un gol per fuorigioco di Castellanos, e poi con lo stesso argentino hanno impegnato Sommer.

Proprio questa seconda circostanza è stata innescata da un grave errore di Acerbi, ex della sfida, in fase di impostazione che ha involontariamente servito il pallone a Kamada, il quale ha poi servito l’assist a Castellanos.

Acerbi-Sommer nel mirino in Inter-Lazio: bufera sui social

Di Dimarco le migliori chance nella fase centrale del primo tempo per l’Inter che però al 32′ ha capitolato sotto il mancino affilato dal limite di Kamada che ha sorpreso un Sommer che forse avrebbe potuto fare qualcosina di più.

Proprio l’estremo difensore svizzero (reo secondo alcuni tifosi di aver commesso un paio di indecisioni), e soprattutto Acerbi, sono finiti nel mirino sui social nel corso dei primi 45 minuti di Inter-Lazio:

Acerbi gioca con loro — mari⭐️⭐️ (@MariChia03) May 19, 2024

#Acerbi è in forma per giocare da protagonista EURO 2016. #InterLazio — Andrea Inter (@AndreaInterNews) May 19, 2024

#InterLazio mi sembra più come un amichevole, che una partita regolare della stagione. #biscotto

Non dimentichiamo Acerbi — YellowRed4Ever (@Yellow_Red_4ev) May 19, 2024

Ah Acerbi, vecchio cuore Laziale… — Barbarella70 (@Barbarella702) May 19, 2024

Acerbi il migliore della Lazio finora — Nino (@nichill1) May 19, 2024

Acerbi contro la Lazio non deve mai giocare — ALZATO IN FACCIA ⭐️⭐️ (@denzelinzaghi) May 19, 2024

Quando acerbi andrà via dall’Inter faremo festa grande #InterLazio — Lady_Stimia 🍷 (@Queen_Mary_Na) May 19, 2024

ma acerbi si è dimenticato che non gioca più nella lazio???? — Tιƚαɳια⭐⭐ (@marblackbluety) May 19, 2024

acerbi nostalgico😭😭 — simostene ⭐️⭐️ (@reputation1908) May 19, 2024

Sommer già secondo gol in cui ha colpe quest’oggi, due robe alla handanovic. La difesa lo ha fatto sembrare parecchio più forte di quant’è. Anche acerbi sulla via della bollitura. Grazie Simone per averci fatto straoverperformare, dall’anno prossimo si torna alla realtà. — Stefano Sensi (@BPavard28) May 19, 2024