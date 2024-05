DIRETTA Serie A, Inter-Lazio: le formazioni Ufficiali LIVE

La gara delle 18 della domenica, valida per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A, vede in campo Inter e Lazio

I campioni d’Italia dell’Inter salutano i propri tifosi nell’ultima gara casalinga, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, contro la lanciatissima Lazio.

I padroni di casa, guidati magistralmente in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questo appuntamento dopo il rotondo 5-0 esterno rifilato al malcapitato Frosinone di Eusebio Di Francesco nell’ultimo turno, inguaiando ancora di più i ciociari, impegnati nella corsa alla salvezza. Di contro, i biancocelesti dell’allenatore Igor Tudor, hanno battuto con il più classico dei risultati, 2-0, l’Empoli di Davide Nicola, altra squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere, tra le mura amiche e vanno a caccia di punti importanti in ottica europea con la qualificazione all’Europa League da conquistare con certezza matematica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 92, Milan 74, Bologna* e Juventus* 67, Atalanta* 66, Roma* 60, Lazio* 59, Fiorentina* 54, Napoli 52, Torino 50, Genoa* e Monza 46, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Verona* e Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana* 15.

*una partita in meno