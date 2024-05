Dall’Inter alla Lazio: non solo Gosens, grande colpo a centrocampo

La Lazio potrebbe centrare un gran colpo a centrocampo sul calciomercato: non c’è solo Gosens nei pensieri del club biancoceleste

Da settimane, si parla di tutti gli addii che si verificheranno in casa Lazio. Felipe Anderson ha già salutato e lascerà la Capitale a parametro zero, per iniziare una nuova avventura al Palmeiras, in Brasile. Luis Alberto ha chiesto la rescissione e non ci sono certezze neanche su Ciro Immobile, dopo un’annata che non ha riservato grandi soddisfazioni per il bomber e ha acceso spesso anche qualche malumore tra i tifosi.

I biancocelesti, intanto, stanno lavorando anche agli acquisti, nomi importanti che Claudio Lotito vorrebbe regalare a Igor Tudor per attuare la sua idea tattica. Per la fascia sinistra, sta scalando le gerarchie il profilo di Robin Gosens. Il laterale ex Inter e Atalanta vuole tornare in Italia e sarebbe perfetto per il 3-4-2-1 del croato, senza un esborso economico così alto.

Il senatore di Forza Italia non si fermerà qui, ma ha intenzione di regalare almeno un altro centrocampista al suo allenatore. Un calciatore giovane e italiano potrebbe presto scalare la classifica di gradimento del club e sarebbe un colpo davvero sensazionale.

La Lazio pensa a Casadei per rinforzare la mediana

Kamada sta alzando il suo livello, ma al suo fianco servirebbe un calciatore fisico e di qualità, con grandi capacità di inserimento. Il calciatore ideale potrebbe essere Cesare Casadei, talento classe 2003 che ha firmato un contratto fino al 2028 con il Chelsea, che ha coperto di soldi l’Inter.

Dopo il ritorno dal prestito dal Leicester a gennaio, ha trovato veramente poco spazio con la maglia dei Blues. È sceso per dieci volte in campo in Premier League, mai da titolare, e senza mettere mai a segno né un gol, né un assist. In totale ha disputato solo il 5 per cento di minuti complessivi, troppo pochi per un ragazzo che ha bisogno di giocare con più continuità.

In passato aveva pensato a lui la Juventus, stavolta la Lazio potrebbe scavalcare tutti, magari proponendo un prestito con obbligo di riscatto e con una clausola di riacquisto in favore del Chelsea. Ha in dote quella fisicità e quei gol che ricordano alla lontana Sergej Milinkovic-Savic, mai davvero sostituito dopo il suo approdo in Arabia.