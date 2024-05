Rinnovo Lautaro Martinez, arriva il doppio annuncio: “Ha dato la risposta”

Le dichiarazioni in merito al rinnovo di contratto. Lautaro Martinez, ricordiamo, ha un accordo con l’Inter fino al 30 giugno 2026

I tifosi dell‘Inter sono in attesa di conoscere il futuro della proprietĂ . Il 20 maggio è cerchiato in rosso, ormai da tempo: è il giorno, infatti, in cui scadrĂ il prestito con Oaktree e in queste ore si stanno diffondendo notizie contrastanti in merito al finanziamento con il fondo Pimco.

Un nuovo prestito è di fondamentale importanza per sbloccare le trattative per i rinnovi, tra cui quelli di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez.

Proprio del futuro dell’argentino si è parlato stasera alla cerimonia del ‘Premio Gentleman Fair Play’. L’annuncio sul prolungamento, però, da parte dell’attaccante non è arrivato: “Stiamo lavorando, speriamo di trovare l’accordo”, ha affermato, come riporta Sportmediaset, Martinez, senza dunque dare alcuna certezza.

Inter, Marotta: “Tra noi e i nostri giocatori non ci sono problemi”

Alle dichiarazioni del centravanti hanno fatto seguito quelle di Beppe Marotta, che di fatto ha ribadito quanto detto nei giorni scorsi:

“La risposta l’ha data lui, ha indicato noi, Ausilio. Tra noi e i nostri giocatori non ci sono problemi perchĂ© il gran comun denominatore è la voglia di continuare con noi, è un sentimento di grande valore che ci porterĂ , spero con grande facilitĂ , a raggiungere l’accordo”.