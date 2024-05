Milan, dietrofront a sorpresa su Pioli: l’annuncio che spiazza

Colpo di scena sul futuro di Stefano Pioli al Milan: arriva la dichiarazione inattesa sul tecnico dei rossoneri

Fibrillazione ai massimi livelli, in Serie A, per il destino di diverse panchine. Anche in casa Milan, con le riflessioni in corso per chi sarà il prossimo allenatore. Stefano Pioli, dopo cinque anni in rossonero, sembrerebbe essere giunto al capolinea. Ma occhio a dichiarazioni inattese che potrebbero cambiare notevolmente gli scenari.

A margine del ‘Premio Gentleman’, a Milano, intervistato dai giornalisti presenti il Brand Ambassador del club rossonero, Daniele Massaro, ha spiegato, sulla questione allenatore: “Lo dite voi che l’avventura di Pioli al Milan è finita. Con lui c’è ancora un anno di contratto, sono stati cinque anni incredibili. L’area tecnica sta ragionando per capire se bisogna andare avanti con lui o se è necessario un cambio”. Dunque, nonostante il tourbillon di voci che circondano il Diavolo, con i profili di tanti allenatori in lizza, potrebbero esserci ancora delle chances di conferma per l’attuale inquilino della panchina milanista.