UFFICIALE: partita spostata a pochi giorni dal match

Importante match del weekend soggetto a spostamento, decisione ufficiale: come cambia il programma della gara

In questi giorni, hanno tenuto banco, come sappiamo, le decisioni relative alla calendarizzazione dei match delle ultime giornate di campionato che hanno fatto discutere. Si aggiunge, a questo, una importante modifica per il palinsesto del weekend di gara, ma in questo caso senza polemiche.

Dalla Serie A, ci spostiamo in Serie D, dove domenica si svolgerà l’ultima giornata per il girone A. Appuntamento in cui l’Alcione Milano, squadra che ha già festeggiato la promozione in Serie C, potrà salutare i suoi tifosi nella sfida contro i liguri del Vado e farlo nell’Arena Civica Brera, invece che nella tradizionale sede dei propri match casalinghi del centro sportivo Kennedy. Chissà che non si tratti di una interessante anticipazione del prossimo anno, visto che il club milanese vorrebbe giocare proprio nell’impianto di Viale Giorgio Byron.