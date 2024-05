Grana Correa da quasi 17 milioni: lo scenario catastrofico che spaventa l’Inter

Marsiglia travolto dall’Atalanta e fuori dall’Europa League: salta il riscatto obbligatorio di Correa che tornerà così all’Inter a fine stagione

Niente da fare per il Marsiglia, travolto dal ‘Gewiss Stadium’ dalla furia dell’Atalanta nella semifinale di ritorno di Europa League.

Tris senza appello in favore della squadra di Gasperini, che il prossimo 23 maggio a Dublino si giocherà il trofeo di fronte al Bayer Leverkusen. L’uscita di scena dei francesi dalla competizione europea coinvolge anche l’Inter, visto che sfuma il riscatto obbligatorio di Joaquin Correa che era legato alla qualificazione al tabellone principale (il nuovo formato a girone unico) della prossima Champions League. Fuori dai giochi ormai in campionato (matematicamente irraggiungibile il terzo posto che vale l’ultimo piazzamento Champions), l’Olympique non ha più chance così di accedere alla massima competizione europea per club. L’attaccante argentino lascerà a fine stagione la Francia per tornare a Milano, dopo una stagione peraltro da dimenticare al Marsiglia dove è rimasto addirittura a secco in 19 presenze complessive tra Ligue 1 e coppe.

Calciomercato Inter, niente riscatto per l’esubero Correa: gli scenari sul futuro

Correa – e non è certo una novità – anche quest’anno è stato frenato da diversi problemi fisici e non ha mai determinato per le sorti della compagine transalpina.

Anche ieri sera a Bergamo il ‘Tucu’ è entrato solo nel finale di gara e chiuderà mestamente la sua avventura Oltralpe. L’Inter quindi non incasserà i 10 milioni di euro del riscatto, dopo il prestito oneroso della scorsa estate che aveva portato 2 milioni al sodalizio di Zhang. Una bella grana per la dirigenza campione d’Italia, considerando inoltre che l’ex Lazio ha un ingaggio al lordo da 6,5 milioni nel contratto in scadenza tra un anno. Il duo Marotta-Ausilio dovrà quindi trovare una nuova sistemazione all’esubero Correa, che a bilancio peserà 8,5 milioni di euro il prossimo 30 giugno. Difficilmente in Italia qualcuno potrà permettersi gli emolumenti della punta classe ’94, con i nerazzurri che sperano in qualche offerta dall’estero magari dalla Turchia o dalla ricchissima Arabia Saudita.

⛔️🇦🇷 #Inter – Con l’eliminazione del #Marsiglia dall’#EuropaLeague, salta il riscatto obbligatorio (10 milioni dopo il prestito oneroso da 2) di Joaquin #Correa, che era legato alla qualificazione dei francesi alla prossima #ChampionsLeague 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/HGhyxIB7vq — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 9, 2024

Senza un’offerta soddisfacente e che permetta all’Inter di non registrare una minusvalenza, Correa rischierebbe di restare alla corte di Simone Inzaghi. Il tecnico stima comunque il giocatore, dopo averne avallato l’arrivo dalla Lazio nell’estate 2021 per un’operazione complessiva da 34 milioni tra prestito e riscatto. Lo scenario più catastrofico sarebbe un addio tra un anno a parametro zero del ‘Tucu’ albiceleste, tutt’altro che amato dalla tifoseria interista durante la sua esperienza a Milano.