“Sciagura” Koopmeiners: la Juve ora è nei guai

Altra gara da dimenticare per la Juventus che ieri ha pareggiato in casa contro il Venezia. Bocciatura pesante per Koopmeiners

La Juventus non riesce più a sbloccarsi e colleziona il quarto pareggio di fila in Serie A per un totale di ben dieci segni ‘X’ in questo campionato.

I bianconeri di Motta si sono fermati anche ieri sera in casa contro il Venezia, perdendo ulteriore terreno da chi precede in classifica ed alimentando un momento di crisi di risultati che porta ad inevitabili riflessioni sia sulla bontà del lavoro dell’allenatore juventino che sul rendimento dei singoli.

In questo senso trova ancora una volta terreno fertile per una bocciatura Teun Koopmeiners, apparso finora un lontano parente del centrocampista offensivo dominante in maglia Atalanta.

Juventus, Koopmeiners delude ancora: bufera social

“Su Koopmeiners la responsabilità è tutta mia devo metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. È un grande giocatore”, ha ammesso Motta a fine partita in conferenza stampa.

Un tema quello sulle prestazioni dell’olandese che inizia a far storcere il naso a molti tifosi su X:

Ma Koopmeiners alla Juventus a voi vi convince? Me finora molto molto poco. Temo si rivelerà uno dei flop più clamorosi se si pensa a quanto è costato. @juventusfc #Koopmeiners — Enrico Tosi 🤍🖤 (@TaPiasares) December 15, 2024

Prima o poi si capirà che i giocatori dell’#Atalanta rendono solo nell’Atalanta?#Koopmeiners #JuveVenezia — Filippo (@tequi3) December 15, 2024

#Koopmeiners è una sciagura. Un anno di corteggiamento, 60 milioni e sta facendo rimpiangere pure #Ramsey e #Sturaro Fin qui, pacco clamoroso… Ma stasera non si salva veramente nessuno, #Motta neanche#JuventusVenezia @juventusfc — adiesse24🍕 (@adiesse24) December 14, 2024

#koopmeiners semplicemente imbarazzante è non meritava di terminare la partita!!! Mr 60M #koopmeiners — Max (@Massimi67339505) December 14, 2024

Anche oggi #Koopmeiners come il peggior Paredes. Che pacco.#JuveVenezia — Don Draper (@Elio_Ferrante) December 14, 2024

#Koopmeiners ha ampiamente rotto…ha avuto tante occasioni,adesso va panchinaro e accentriamo Yildiz…

Mi sta facendo rimpiangere Nicolussi Caviglia…non azzecca un passaggio…. — Domenico Cuscunà 🇺🇾 (@guallie) December 14, 2024

Per molti fan sui social Koopmeiners rischia quindi di rivelarsi un flop rispetto a quanto fatto vedere negli scorsi anni all’Atalanta. In questa stagione l’olandese ha messo insieme appena 1 gol e 2 assist in 17 apparizioni complessive.