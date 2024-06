Inter, anche Arnautovic è un esubero: blitz per l’addio | CM.IT

Arnautovic non fa parte dei piani dell’Inter per la prossima stagione: il club nerazzurro cercherà di piazzarlo sul mercato per arrivare all’obiettivo Gudmundsson

Gli affari dell’Inter continuano sul mercato con il Genoa e non si fermeranno a Josep Martinez, che presto sarà annunciato come nuovo portiere nerazzurro.

La dirigenza interista ha chiuso mercoledì l’operazione per lo spagnolo, per una cifra complessiva vicina ai 16 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Si tratta del terzo innesto estivo per i campioni d’Italia, dopo gli arrivi a parametro zero di Zielinski e Taremi. Quella del vice Sommer era una priorità dopo il mancato riscatto di Audero e la scelta è ricaduta su Martinez, che la prossima settimana svolgerà le visite mediche a Milano. Ma dicevamo: l’Inter guarda a un altro obiettivo nello scacchiere del Genoa e ci riferiamo ovviamente ad Albert Gudmundsson, da diverso tempo profilo sensibile nella lista degli uomini mercato di Viale della Liberazione e di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Inzaghi spinge per Gudmundsson: incontro in sede per la cessione di Arnautovic e Correa

Gudmundsson per il tecnico piacentino sarebbe la pedina perfetta per qualità e caratteristiche per completare l’attacco interista insieme a Thuram, Taremi e capitan Lautaro Martinez.

Prima però dell’assalto all’islandese, l’Inter deve piazzare alcuni esuberi e tra questi spicca quel Correa che non è stato riscattato dal Marsiglia dopo l’esperienza in prestito in Ligue 1. Il ‘Tucu’ non rientra nel progetto nerazzurro e la dirigenza campione d’Italia sta cercando una sistemazione, visto anche l’accordo contrattuale in scadenza nel 2025. Come Correa nel reparto offensivo è sacrificabile inoltre Marko Arnautovic, che non ha convinto nell’ultima stagione al suo ritorno a Milano. L’Inter – come appreso da Calciomercato.it – sta cercando acquirenti anche per il 35enne centravanti austriaco, che ha una valutazione di 5-6 milioni di euro. L’ex Bologna, al pari di Correa, ha un contratto che scadrà tra un anno e i nerazzurri stanno esplorando diverse tracce per piazzarlo sul mercato.

In merito oggi pomeriggio nella sede di Viale della Liberazione, dov’erano presenti il Ds Ausilio e il braccio destro Baccin, è andato in scena un vertice con un intermediario che avrà il compito di sondare il terreno per la cessione all’estero di Arnautovic e Correa, oltre al portiere rumeno Radu (tornato dal prestito al Bournemouth). Per tutti e tre, oltre alla pista del campionato turco, potrebbero aprirsi anche le porte della Saudi League in Arabia Saudita. La cessione di Arnautovic e Correa, tra prezzo del cartellino e ingaggio al lordo, assicurerebbe all’Inter un tesoretto di circa 25 milioni che sarebbe prezioso per l’assalto in attacco a Gudmundsson, nome cerchiato in rosso nell’agenda della dirigenza e di mister Inzaghi.