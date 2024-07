Nuovo colpo Juventus, via libera per 40 milioni di euro | ESCLUSIVO

La Juventus può chiudere un nuovo colpo per una cifra intorno ai quaranta milioni di euro: il via libera con lo conto

Momento di attesa per il mercato in entrata della Juventus. Giuntoli lavora alle uscite per ricavare il tesoretto con il quale dare l’assalto ad altri colpi di mercato.

La strategia è delineata con il football director bianconero che vuole regalare a Thiago Motta almeno un altro rinforzo per reparto. Ne ha bisogno l’attacco dove Soulé, in trattativa con la Roma, e Chiesa sono in uscita. Ecco la necessità di acquistare almeno un altro esterno offensivo e sono diversi i nomi accostati alla società piemontese.

Sancho è probabilmente quello in cima alle preferenze, anche se il Manchester United ha detto no alla proposta di prestito e parte da una valutazione di 70 milioni. Tra le possibili alternative all’inglese c’è anche il brasiliano, con passaporto portoghese, Galeno: legato al Porto fino al 2028, ha nel contratto una clausola da 60 milioni di euro, anche se il club lusitano potrebbe concedere uno sconto fino ad arrivare a 35 milioni. Come raccontato da Calciomercato.it, il problema è rappresentato dalla concorrenza inglese, contro la quale le italiane fanno fatica a battagliare.

Ad ogni modo proprio di Galeno ha parlato a Ti Amo Calciomercato su Youtube il giornalista portoghese di Record Bruno Fernandes: “E’ vero che la Juventus e Galeno sono in contatto. Il calciatore ha una clausola di 60 milioni, ma può partire per una cifra inferiore. I bianconeri al momento non hanno molto denaro da spendere, ma il Porto ha necessità di fare cassa. Il prezzo, al quale il Porto potrebbe lasciar andare via Galeno, è di circa 35-40 milioni di euro”. Confermate quindi le cifre, mentre per Conceicao – sul quale c’è anche il Lipsia, Fernandes dice: “Non è certo che possa andare via dal Porto. Villas Boas vuole parlare con il ragazzo al rientro dalle sue vacanze”.

Non solo Juventus-Galeno, spettro Leao: “Con Mendes non si sa mai”

Ma non c’è soltanto la Juventus nelle dichiarazioni di Fernandes che, continuando il suo intervento, si sofferma anche su altri due calciatori: Leao e Taremi.

Sul portoghese dice: “L’anno scorso ha rinnovato e sta bene al Milan. E’ vero che quando c’è Mendes di mezzo non si sa mai, ma non mi aspetto una partenza del portoghese”. Infine, l’iraniano che ha iniziato con il piede giusto la sua nuova avventura all’Inter dopo gli anni al Porto: “Può lavorare molto per la squadra e credo che Inzaghi ne farà un titolare della sua Inter”.