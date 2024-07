Vuole solo la Juventus: l’ultimo indizio, Thiago Motta esulta

La Juventus si avvicina a un nuovo colpo in entrata: Thiago Motta sorride per il nuovo acquisto che ha scelto i bianconeri

Il calciomercato della Juventus sta accelerando nuovamente. I bianconeri sono stati fin qui tra le big nostrane la società di sicuro più attiva, ma ci sono ancora tante mosse da compiere, per riuscire a mettere insieme una rosa che sia rispondente ai desideri e alle aspettative di Thiago Motta. Da questo punto di vista, arrivano buone notizie per il tecnico italobrasiliano e per i tifosi.

Come noto, per la Juventus sarà fondamentale il discorso cessioni, per procedere ad altri acquisti. Soule si avvicina sempre più alla Roma e non è l’unico che andrà presto via da Torino. L’addio di Huijsen creerà il posto per Todibo in difesa. Juventus che ha già l’intesa con il difensore francese e che incassa un altro indizio che avvicina il suo arrivo. Come riportato da ‘Sky Sport’, sarebbe arrivato il no definitivo dell’ex Barcellona alla proposta del West Ham. Tutto insomma sembra giocare a favore della Juventus e di un colpo da mettere a segno quanto prima, cercando di trovare l’intesa con il Nizza, che continua a chiedere, come vi abbiamo raccontato qui su Calciomercato.it, tra i 35 e i 37 milioni di euro.