Giocatore in ospedale, paura negli spogliatoi: ecco cosa è successo

Non è affatto passato inosservato quanto successo proprio in questi minuti: accertamenti immediati, tutti gli aggiornamenti

Il week end di calcio in Italia è partito letteralmente col botto con la roboante vittoria del Milan contro l’Udinese. Anche nelle categorie minori, si preannuncia una due giorni molto importante in chiave classifica. Tuttavia, a calamitare l’attenzione mediatica sono le condizioni di un calciatore.

Stiamo parlando di Manolo Portanova, costretto ad uscire anzitempo nel corso della sfida contro il Pisa per un problema di natura fisico. Costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al polso, il ragazzo è stato immediatamente portato in ospedale per le cure mediche del caso. Stando alle prime indiscrezioni messe in evidenza da PianetaSerieB.it, Portanova dovrebbe fare i conti con una sospetta frattura al polso.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui trapeleranno novità ufficiale sul da farsi. Ad ogni modo, Portanova è stato sostituito al minuto 43 e al suo posto è subentrato Ignacchiti quando il parziale vedeva già sotto la Reggiana che ha poi incassato lo 0-2 dal Pisa al tramonto del primo tempo con la zampata di Tramoni su assist di Lind. Le attenzioni dello staff medico della Reggiana, però, sono state subito rivolte alle condizioni di Portanova, la cui uscita dal campo ha inevitabilmente ‘scosso’ l’assetto difensivo dei padroni di casa.

Grazie ad una prestazione fin qui molto importante sotto tanti punti di vista, infatti, il Pisa è prima riuscito a sbloccare la contesa con Lind salvo poi trovare la rete della sicurezza proprio con Tramoni. A meno di venti minuti dal triplice fischio, la Reggiana non è riuscita ad organizzare una reazione coerente, riscontrando tante difficoltà a creare azioni pericolose e subendo le sortite in verticale dei toscani.