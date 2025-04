DIRETTA Serie A, Venezia-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo l’anticipo di ieri sera tra l’Udinese e il Milan, il sabato della trentaduesima giornata del campionato di Serie A parte subito con un match molto importante in ottica salvezza

Ci avviciniamo sempre di più alla conclusione della stagione e tutte le partite diventano di vitale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di ogni singola squadra.

È così anche per il Venezia e il Monza che si sfidano nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I lagunari, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, hanno una vera e propria ultima chance per non perdere ulteriore terreno dal quartultimo posto in classifica, attualmente occupato dal Lecce di Marco Giampaolo con cinque punti di vantaggio. E, nel turno precedente, hanno proprio pareggiato contro i giallorossi in trasferta. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta hanno già un piede e mezzo in Serie B, ma non ci stanno ad interpretare la parte della vittima sacrificale e daranno filo da torcere fino all’ultimo agli avversari. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-MONZA

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. All.: Di Francesco

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Carboni; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Dany Mota, Keita Balde. All.: Nesta

CLASSIFICA SERIE A: CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli 65; Atalanta 58; Bologna 57; Juventus 56, Lazio 55; Roma 53, Fiorentina 52, Milan* 51; Udinese* e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia 21; Monza 15.

*una partita in più

ARBITRO: Fabio Maresca (Sezione Napoli

PROSSIME PARTITE

Monza-Napoli, 19 aprile ore 18

Empoli-Venezia, 20 aprile ore 15