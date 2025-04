Firma in Serie A: colpo in attacco dal PSG

Saranno mesi intensi per conoscere il futuro delle big della Serie A. Spunta una nuova mossa a sorpresa dal PSG: può subito dire addio a Luis Enrique, sbarca in Italia

Il club parigino continua a volare in Ligue1 e in Champions League, ma ci sono giocatori scontenti pronti a sbarcare subito in Serie A. Ecco la nuova decisione in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una nuova destinazione a sorpresa per l’esubero di Luis Enrique. Finora ha trovato poco spazio con l’allenatore spagnolo, che sta continuando a far sognare i tifosi del PSG. L’obiettivo è quello di centrare la finale di Champions League, ma la concorrenza è molto alta nelle fasi finali della massima competizione europea. Ecco la nuova mossa per tornare a brillare di luce propria, questa volta nel campionato italiano. Un profilo di caratura internazionale che sarebbe utile soprattutto in campo europeo: ecco tutto quello che c’è da sapere, l’occasione ghiotta per la Serie A.

Calciomercato, addio PSG: pronto lo sbarco in Serie A

Un nuovo affare decisivo in vista della prossima stagione per sognare in grande. Ecco la nuova idea sorprendente nel campionato italiano: un colpo in attacco per anticipare le big europee.

Goncalo Ramos è pronto a fare le valigie dicendo addio al PSG. L’attaccante portoghese sta trovando poco spazio con Luis Enrique vista l’agguerrita concorrenza nel reparto offensivo. Spunta una nuova mossa da parte delle big italiane: il Napoli potrebbe pensare a lui come alternativa a Romelu Lukaku. Il suo valore è sceso drasticamente, ma la sua qualità è rimasta intatta. Anche il Milan potrebbe rivoluzionare ancora una volta l’attacco della squadra rossonera.

Saranno settimane intense per conoscere il futuro di Ramos: già in passato è stato accostato alle big della Serie A. Ramos è voglioso di mettersi in mostra ancora una volta per ambire a grandi palcoscenici: ecco una destinazione sorprendente per sognare in grande.

Il Napoli è pronto ad investire i tanti milioni incassati da Kvara e Osimhen: una nuova strategia interessante per incrementare il tasso tecnico della formazione azzurra. Ormai ci siamo per un nuovo colpo dal PSG: a distanza di mesi dall’addio del talento georgiano, spunta il percorso inverso del talento portoghese. Un nuovo annuncio decisivo per continuare a competere con le altre big europee.