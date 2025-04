Kosta Runjaic: da outsider a protagonista? L’impronta del tecnico nel calcio italiano

La storia di Kosta Runjaic, l’allenatore arrivato in punta di piedi in Serie A come un outsider e intenzionato a lasciare un impatto nel calcio italiano

Nel calcio, ci sono storie che sembrano scritte per ispirare. Quella di Kosta Runjaic è una di queste. Un uomo nato a Vienna, con radici jugoslave, che ha trasformato squadre con la sua visione e ha conquistato anche l’Italia, un paese dove il calcio è quasi religione.

Da allenatore, ha saputo prendere squadre in difficoltà e farle volare, come un gol segnato all’ultimo minuto. Abbiamo deciso di raccontare il suo viaggio, con un focus sulla carriera che lo ha portato all’Udinese e sulla sorpresa di chi non credeva che potesse brillare in Serie A. Una storia di passione, tattica e riscatto.

Gli inizi di Kosta Runjaic: dalle difficoltà al riscatto

La carriera di Kosta Runjaic non è iniziata sotto i riflettori. Da giovane, sognava di correre sul prato verde come calciatore, ma un infortunio gli ha strappato quel futuro. Non si è arreso, però. Ha preso la panchina come una sfida, iniziando dalle serie minori tedesche, dove il calcio è fatto di sudore e sacrifici.

A Darmstadt, ha mostrato di avere qualcosa di speciale. Ha salvato il club dalla retrocessione e lo ha portato in terza serie, con un gioco semplice ma efficace, fatto di pressing e ripartenze veloci. Era come se ogni partita fosse una tela su cui dipingere la sua idea di calcio.

Il suo talento non è passato inosservato. Al Monaco 1860, anche se per pochi mesi, ha lasciato un segno indelebile, lanciando talenti come Florian Neuhaus, oggi stella del Borussia Mönchengladbach. Ogni squadra allenata da Runjaic sembrava trasformarsi, come se lui avesse il dono di vedere il potenziale nascosto. Questa capacità di costruire dal nulla è stata la chiave per i suoi passi successivi.

Runjaic ha un occhio speciale per i giovani. Non si limita a insegnare schemi: parla con loro, li motiva, li fa sentire importanti. A Kaiserslautern, ha preso una squadra in crisi e l’ha rimessa in piedi, dando fiducia a ragazzi che sembravano persi. È come se ogni allenamento fosse un’occasione per accendere una scintilla, un modo per trasformare promesse in realtà.

Il successo in Polonia: il trampolino verso l’Udinese

Il grande salto di Kosta Runjaic è arrivato in Polonia, un paese dove il calcio vibra di passione. A Stettino, con il Pogon, ha preso una squadra di metà classifica e l’ha trasformata in una protagonista. Non era solo questione di risultati: il suo gioco, intenso e organizzato, faceva innamorare i tifosi.

Con un 3-4-2-1 fluido, le sue squadre correvano senza sosta, attaccavano con fantasia e difendevano come un muro. In tre anni, ha portato il Pogoń a lottare per l’Europa, un traguardo che sembrava un sogno lontano. Il suo lavoro non è passato inosservato. Il Legia Varsavia, uno dei club più prestigiosi della Polonia, lo ha chiamato per alzare trofei. Runjaic non ha deluso: una Coppa di Polonia e una Supercoppa sono finite nella sua bacheca.

Perché l’Udinese ha scelto Kosta Runjaic

Quando l’Udinese ha scelto Kosta Runjaic, in molti hanno alzato un sopracciglio. Un allenatore senza esperienza in campionati top, capace di brillare in Serie A? Sembrava una scommessa azzardata. Eppure, il club friulano aveva visto giusto. Runjaic non era un nome altisonante, ma aveva qualcosa che mancava a molti: una carriera costruita passo dopo passo, con risultati concreti.

L’Udinese cercava qualcuno che sapesse valorizzare i giovani – una tradizione del club – e Runjaic era un maestro in questo. Cercava un tecnico capace di dare un’identità chiara, e lui aveva dimostrato di poterlo fare, con un calcio intenso e organizzato. Soprattutto, cercava un uomo che non si spaventasse di fronte alle difficoltà.

Gli scettici pensavano che non sarebbe durato, che la pressione italiana lo avrebbe schiacciato. Invece, Runjaic ha risposto sul campo. Ha valorizzato giovani talenti, trasformando promesse in certezze, e ha dato all’Udinese una solidità che fa sognare i tifosi. Ogni vittoria è un colpo al pregiudizio, ogni gol una rivincita. È come se Runjaic avesse preso le critiche e le avesse trasformate in carburante, dimostrando che il talento non ha bisogno di un passaporto famoso.