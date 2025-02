Lucca e il rigore della discordia: multa e litigio con l’Udinese prima dell’addio in estate

L’egoismo del numero 9, o meglio del 17, ha portato Lucca a prendersi con la forza il rigore che doveva essere di Thauvin e questo ha scatenato l’ira dell’Udinese. Il litigio e la conseguente multa per l’attaccante rischia di averne segnato inevitabilmente il futuro.

L’Udinese ha stappato il 26esimo turno di campionato e lo ha fatto con un’importante vittoria in casa del Lecce, eppure c’è un retrogusto piuttosto amaro che resta nella dirigenza dei friulani e il motivo è da ritrovare in Lorenzo Lucca. La partita è stata decisa proprio da un gol del classe 2000, che ha trasformato il calcio di rigore dopo essersi preso con la forza il pallone dalle mani di Florian Thauvin.

Proprio il rigore della discordia rischia di aver lasciato pesanti strascichi in casa Udinese. L’allenatore Kosta Runjaic lo ha sostituito al 36′ del primo tempo, quattro minuti dopo che ha segnato dal dischetto, e Lucca ha postato sui propri social un messaggio che ha dato adito alle polemiche. L’attaccante ha citato la canzone di Lucio Corsi che si è classificata seconda nell’ultimo Festival di Sanremo: “Volevo essere un duro, però, da solo non sono nessuno”. La società friulana sta ragionando su una maxi multa per il giocatore e il suo futuro sembra essere segnato.

Lucca e Udinese ai titoli di coda: in estate sarà addio

Lorenzo Lucca è stato tra i protagonisti del mercato di gennaio, come uno dei nomi più ricercati da diversi club italiani, ma alla fine è rimasto agli ordini di Runjaic. In estate, invece, si preannuncia una cessione in maniera quasi inevitabile.

Diverse sono le ragioni che portano l’Udinese a riflettere su una partenza dell’attaccante classe 2000. In primis c’è una valutazione dal punto di vista economico: quest’anno Lucca ha già raggiunto la doppia cifra in Serie A per gol segnati e il suo valore è cresciuto ulteriormente. E poi verrà fatta una valutazione anche dal punto di vista ambientale, con gli ultimi episodi che rischiano di far pendere l’ago della bilancia dalla parte della separazione. Insomma, rigore segnato, tre punti in cassaforte, ma anche un attaccante scontento e arrabbiato da gestire. Lecce-Udinese non è stato un match affatto banale.