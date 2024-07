Calafiori lascia il Bologna: è arrivata la fumata bianca

Riccardo Calafiori fa le valigie. Gli ultimi dettagli prima delle firme sui contratti. Il difensore lascia così nuovamente l’Italia

Fumata bianca. Dopo giorni di trattative, l’Arsenal e il Bologna hanno trovato l’accordo per il passaggio di Riccardo Calafiori in Premier League. Un colpo annunciato, da settimane, per il quale, però, bisognava trovare la quadra giusta tra le parti.

La strada era stata tracciata, dopo l’ottimo europeo del giocatore che aveva confermato quanto di buono fatto vedere con la maglia dei Felsinei. I Gunners così hanno premuto il piede sull’acceleratore, sorpassando la concorrenza, con una proposta da 50 milioni di euro, e facendo fuori la Juventus, che con Thiago Motta aveva pensato all’azzurro per sistemare il reparto difensivo dei bianconeri.

Per la Vecchia Signora e Cristiano Giuntoli è stato impossibile competere. In queste ore, così, come raccontato da Sky Sport, è arrivata l’intesa totale ta l’Arsenal e il Bologna e in nottata arriveranno le firme sui contratti.

Calciomercato Bologna, addio a Calafiori: Italia guarda avanti

I Felsinei, dunque, perdono un’altra pedina fondamentale dell’ultima cavalcata in Serie A che ha portato ad una storica qualificazione in Champions League.

Sarà un Bologna diverso, senza Joshua Zirkzee e senza Riccardo Calafiori. Non ci sarà nemmeno Thiago Motta, passato alla Juventus, ma Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano era chiaramente pronto a perdere i due calciatori. L’attaccante è stato sostituito da Dallinga: “Vuole subito entrare in sintonia con i compagni – ha affermato Italiano ai microfoni di Sky dopo l’amichevole contro il Bressanone – Mi sembra un ragazzo motivato e con voglia di fare bene. Viene da stagioni con tanti gol, può darci una grane mano, il Bologna ha fatto un ottimo acquisto”. Italiano ha poi di fatto salutato Calafiori: “La situazione ormai è chiara,vediamo cosa può arrivare dietro, abbiamo tre competizioni da giocare, se arriva qualcuno per inforzarci ben venga. Hummels? Se nel parla, è un giocatore di caratura mondiale, esperto e di qualità”