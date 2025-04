Né Milan né Roma: Fabregas ufficializza il suo futuro

Arrivano le dichiarazioni di Cesc Fabregas sul proprio futuro: il tecnico spagnolo nel mirino di rossoneri, giallorossi e altri club importanti

In arrivo un turno di campionato, nei giorni pasquali, che può essere davvero molto importante per l’alta classifica, ma non soltanto. In programma anche sfide fondamentali per la corsa salvezza, con il Como che va a caccia dei punti per blindare il traguardo.

I lombardi, reduci da due vittorie consecutive, hanno allungato a dodici lunghezze di vantaggio sulla terzultima piazza, un margine che potrebbe essere già considerato di sicurezza, ma occorre percorrere l’ultimo metro. A Lecce, i lariani proveranno a stupire ancora e a suggellare un’annata importante. Sotto i riflettori, ovviamente, la guida tecnica di Cesc Fabregas, che ha agevolato senza dubbio un percorso di un certo tipo.

L’allenatore spagnolo ha messo in mostra già doti importanti in panchina e si candida a essere uno dei tecnici rampanti delle prossime stagioni. Cesc Fabregas predestinato in campo come da allenatore, lo vedremo sicuramente protagonista da qui in avanti e per certi versi lo è già ad alto livello considerando i rumours di mercato di cui è oggetto, con tanti club che guardano a lui con un certo interesse.

Milan e Roma, Fabregas frena: “Nessuno mi ha chiamato”

Sul tema, Fabregas è stato interpellato nel corso della conferenza stampa di antivigilia della sfida contro il Lecce. Rilasciando dichiarazioni interessanti e ‘raffreddando’, almeno per il momento, il corteggiamento di società importanti di Serie A.

“Mi aspetto dalla squadra una crescita importante nel finale di campionato e su quello sono concentrato – ha spiegato – Mi aspetto di vedere dai giocatori risposte importanti, voglio capire chi può restare qui il prossimo anno e chi no. Ripeto che sono focalizzato solo sul Como. Milan e Roma? Non sono stato chiamato direttamente da nessuno, ve lo assicuro”. Rossoneri e giallorossi rimangono comunque tra le squadre accostate al tecnico spagnolo, le prossime settimane ci diranno se rimarrà in riva al lago almeno per un’altra stagione o deciderà di partire per altri lidi.