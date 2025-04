DIRETTA Conference League, Fiorentina-Celje: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Palladino ed i gialloblu di Riera in tempo reale

La Fiorentina ospita il Celje a Firenze in una gara valida come ritorno dei quarti di finale di Conference League. Una sfida che mette in palio un posto nelle semifinali della terza competizione europea per club che sarà diretta dall’arbitro portoghese Joao Pinheiro.

Reduci dal pareggio casalingo in Serie A contro il Parma che ha complicato di molto la corsa al quarto posto che vale la Champions, i viola di Raffaele Palladino va a caccia della terza finale in tre anni, ma dovranno fare a meno degli squalificati Zaniolo, Dodò e Moreno. Grazie al successo per 2-1 della settimana scorsa in Slovenia grazie al gol di Ranieri prima dei rigori trasformati da Mandragora e da Delaurier-Chaubert, i gigliati hanno a disposizione due risultati su tre, potendosi accontentare anche del pareggio. I gialloblu di Albert Riera, che invece hanno battuto in rimonta il Mura riportandosi in quarta posizione, hanno bisogno di vincere con due o più gol di scarto per ribaltare la situazione, mentre un successo di misura porterebbe la sfida ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Betis e Jagiellonia. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Celje live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Celje

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Palladino

CELJE (4-3-3): Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Delaurier-Chaubert, Zabokovnik, Kvesic; Seslar, Matko, Svetlin. All. Riera

ARBITRO: Joao Pinheiro (Portogallo)

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Fiorentina lunedì 21 aprile ore 15; Radomlje-Celje lunedì 21 aprile ore 15.