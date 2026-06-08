Romagnoli e Gila, aria di addio: Lotito pensa ad un doppio colpo in difesa

Gattuso potrebbe perdere sia il centrale di Anzio che lo spagnolo. Ed il club sta studiando due profili: che convincono per età e costi

Alessio Romagnoli ad un passo dall’Al-Sadd, Mario Gila vicino al Napoli: il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani sono chiamati a ridisegnare la linea difensiva della Lazio nella prossima stagione. Il nuovo tecnico Gennaro Gattuso aspetta notizie positive: ha chiesto al club di confermare almeno uno dei due difensori centrali: per non ripartire da zero e iniziare la stagione con qualche certezza in più.

Ma l’evoluzione delle trattative di mercato, potrebbe portare ad uno stravolgimento totale: e ad un doppio addio. Romagnoli ha accettato la proposta dell’Al-Sadd che ha messo sul piatto un contratto da sei milioni a stagione. Il club saudita ha proposto alla Lazio circa tre milioni di euro: Lotito proverà a forzare la mano ed ottenere qualcosa in più, ma la chiusura dell trattativa risulta scontata. Su Gila, come ricordavamo ieri, è piombato il Napoli, pronto a garantirgli un contratto da tre milioni a stagione.

Fabiani ha garantito a Gattuso che tenterà di resistere alle offerte e di essere pronto a perdere il calciatore a parametro zero tra dodici mesi: a meno di un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro. L’ipotesi di un doppio addio non si può escludere. Ecco perchè il club sta monitorando due possibili sostituti: il primo nome è quello di Diego Coppola, difensore centrale del Brighton, che Gattuso ha già fatto esordire in Nazionale. E’ reduce da un finale di stagione positivo: dopo aver lasciato il club inglese, si è trasferito in prestito al Fc Paris ed ha disputato un girone di ritorno positivo (sedici gare consecutive da titolare, per novanta minuti).

Coppola e Chiarodia nel mirino della Lazio

Il secondo nome è quello di Fabio Chiarodia, difensore centrale italiano, che milita nel Borussia Monchengladbach. Nonostante la giovane età (deve ancora compiere 21 anni, ha già collezionato quaranta presenze in Bundesliga ed è stato lanciato da Baldini in Nazionale. Due operazioni sulle quali il club ragione con attenzione: per ragioni economiche e strategiche. I due giocatori sono Under 22 e i loro costi non andrebbero ad inficiare sul costo del lavoro allargato (particolare sul quale a Formello sono molto sensibili); e le due operazioni potrebbero essere chiuse a cifre relativamente basse.

Coppola potrebbe arrivare in prestito (con obbligo di riscatto a determinati obiettivi), Chiarodia vive la stessa situazione di Gila: ha un contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe essere acquistato a cifre non particolarmente esorbitanti. Gattuso aspetta notizie. In caso di partenza di Romagnoli e Gila, si ritroverebbe con Provstgaard (sul quale il club punta con decisione), Patric (che ha chiuso la stagione scorsa da regista) e Gigot, che ha allenato al Marsiglia, ma che non gioca una gara da più di un anno. Troppo poco per sperare di migliorare i numeri della scorsa stagione.